https://ru.sputnik.md/20210928/otvet-belarusi-rossia-45110997.html

Каким будет ответ Беларуси и России на размещение войск НАТО на Украине

Каким будет ответ Беларуси и России на размещение войск НАТО на Украине

Каким будет ответ Беларуси и России на размещение войск НАТО на Украине

2021-09-28T20:01+0300

2021-09-28T20:01+0300

2021-09-28T20:01+0300

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Минск и Москва намерены отвечать адекватно, чтобы надежно гарантировать безопасность двух стран.Под видом учебных центров и под прикрытием совместных маневров на Украине размещаются натовские войска, фактически создаются американские военные базы. Белорусский президент Александр Лукашенко 27 сентября заявил о достигнутой с российским президентом Владимиром Путиным договоренности об ответных действиях на размещение войск НАТО на Украине.В Кремле в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на украинской территории находится за гранью "красных линий", и повлечет совместные ответные действия Москвы и Минска: "Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств". Два заявления по времени совпали неслучайно.Становится недостаточным и крайне опасным лишь наблюдать за происходящей адаптацией Украины под нужды США и НАТО. Александр Лукашенко прогнозирует: "Завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы… допустить этого не можем".Целесообразным видится оперативное "зеркальное" реагирование Вооруженных сил РБ и РФ на белорусской земле. То есть переход от нечастых двусторонних военных учений стратегического масштаба (напомню, в СКШУ "Запад–2021" участвовали около 200 тысяч военнослужащих) к постоянному взаимодействию в рамках существующей совместной региональной группировки войск (непрерывная серия маневров, сеть учебных центров, баз и арсеналов).Технологически возможно и стратегически необходимо по условиям обстановки на Украине постоянное присутствие крупной объединенной войсковой группировки двух стран (с новейшим вооружением) в границах Брестской и Гомельской областей. Подобные меры и действия вполне компенсируют "военные игры" Вашингтона, Брюсселя и Киева вблизи белорусских и российских границ. Коллективный Запад должен ясно увидеть и осознать мрачные перспективы (издержки и потери) дальнейшего расширения НАТО на восток.Дамоклов мечГеографическое расположение Беларуси и большая протяженность белорусско-украинской границы (1084 км) позволяет в гипотетическом конфликте с севера "простреливать" практически всю территорию Украины российскими ОТРК "Искандер-М" и полностью контролировать украинское небо зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" (включая Яворовский полигон, где сейчас проходят американско-украинские маневры Rapid Trident 2021 с участием 15 стран). Для понимания: от Гомельской области до Киева – менее 100 км, от Брестской области до Львова – около 200 км.С учетом расположения российской территории любой натовский стратег сразу увидит на региональной карте опасный "огненный мешок" для своих войск: условная белорусско-российская оборонительная дуга (по линии Брест – Гомель – Белгород – Ростов-на-Дону – Севастополь) напоминает гигантские клещи и оставляет формированиям НАТО единственное направление для отступления с Украины – на запад (вспоминаем Наполеона и Гитлера).При этом Беларусь и Россия в достаточной мере располагают современными вооружениями и техникой, материальными и мобилизационными ресурсами. Новые точки дислокации войск (баз) требуют лишь политических решений, которые вполне назрели.Напомню, все 13 ракетных соединений Сухопутных войск России перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире, предназначенный для поражения целей баллистическими и крылатыми ракетами (с обычными и ядерными боевыми частями) на удалении до 500 км. Перебросить пару мобильных соединений с "Искандерами" в южные регионы Беларуси технологически несложно, и этот дамоклов меч (сотни высокоточных и неотразимых средствами ПВО ракет) сразу обнажит всю убогость "Быстрого трезубца", "Объединенных усилий" и прочих провокационных проектов НАТО в стиле Drang nach Osten. Одна бригада за две минуты способна нанести по противнику удар 24 ракетами (до перезарядки), залп усиленной бригады – 32 ракеты. Главные преимущества ОТРК "Искандер-М": стратегическая мобильность, возможность скрытного несения боевого дежурства и нанесения ракетных ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая вероятность выполнения боевой задачи в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс превосходит лучшие зарубежные аналоги (Lance, ATACMS, Pluton) по точности, оперативности пусков и другим характеристикам. Зарубежные СМИ сообщают, что "Искандеры" держат под прицелом 14 столиц НАТО. Со стороны виднее.Развертывание в Брестской и Гомельской областях мобильных ЗРС С-400 "Триумф" (белорусских и российских подразделений ПВО) позволит взять под контроль воздушное пространство над Украиной, точнее, "уплотнит" с севера возможности российской ПВО на Крымском полуострове. Новейшая зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические, которые летят со скоростью до 4,8 км/с на различных высотах. Система С-400 может поражать одновременно до 80 самолетов, включая "невидимки" F-22 и F-35 американского производства.Напомню, с помощью радиолокационного комплекса "Сопка-2" производства РФ белорусские расчеты с начала 2021 года видят отметки целей в небе над Киевом и Варшавой. Необходимо лишь нарастить ударные средства поражения целей.Перспективы перевооруженияПрикрывая комплексами "Искандер-М" и С-400 "Триумф", возможно, танками "Армата" границы РБ и РФ, Минск и Москва надежно обеспечат национальную безопасность и укрепят мир в Европе.Россия и Беларусь уже создали эффективную конфигурацию военного взаимодействия – единую противовоздушную оборону и региональную группировку войск, органы управления (способные действовать по единому замыслу), объекты военной инфраструктуры для совместного использования (аэродромы, узлы и линии связи, полигоны, арсеналы, базы, склады, предприятия по ремонту военной техники и другие). Поэтому для усиления необходимо лишь обновить войсковое "железо" (электронику), оснастить относительно компактную 45-тысячную действующую армию РБ новейшим вооружением и техникой. Это не проблема – при соответствующей политической воле лидеров РБ и РФ - Александра Лукашенко и Владимира Путина.В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Беларусь занимает 50-е место из 138 возможных, опережая Узбекистан, Португалию, Марокко (военные бюджеты которых значительно больше белорусского). Аналитики издания Military Watch отмечают значительные возможности Белорусской армии. Недавнее приобретение Минском 12 тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ позволило нарастить ударные возможности ВВС, эффективнее обеспечивать прикрытие Сухопутных войск от ракетных и авиаударов противника. Вскоре Беларусь получит от России зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С", вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А и много чего еще.Напомню, 24 сентября состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета РБ Дмитрия Пантуса и российского посла в Минске Евгения Лукьянова. Глава Госкомвоенпрома отметил, что сотрудничество в военно-технической сфере между двумя странами носит стратегический характер и играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси.Как стратегический союзник Беларусь приобретает оружие в РФ на льготных или безвозмездных условиях. Даже издание DW отмечает: "Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь. И прежде всего – в области безопасности. Объемы оружейных поставок свидетельствуют о решимости Минска и Москвы укреплять военный союз, интегрировать вооруженные силы в интересах укрепления безопасности двух стран. На этом поле нет места имитациям или фигурам речи – РБ и РФ не исключают военного ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, считая правомерным применение "симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий". И появление в 2021 году двадцати новых бригад и полков Вооруженных сил РФ на западном направлении – не милитаризация, а вынужденное реагирование.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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колумнистика, россия, беларусь