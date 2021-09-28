https://ru.sputnik.md/20210928/pogodnye-rekordy-moldovy-28-sentyabrya-45087449.html
Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T00:01+0300
2021-09-28T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Самое холодное 28 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более сорока лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1977 году в этот день температура воздуха составила -0,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 28 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, прогноз погоды, погода
Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Самое холодное 28 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более сорока лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1977 году в этот день температура воздуха составила -0,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 28 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.