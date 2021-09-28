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Погодные рекорды Молдовы 28 сентября

Погодные рекорды Молдовы 28 сентября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 28.09.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Самое холодное 28 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более сорока лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1977 году в этот день температура воздуха составила -0,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 28 сентября зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +29,9 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20190130/Prosto-kosmos-neverojatno-krasivye-vidy-ozera-Bajkal-24388051.html

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