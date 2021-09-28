https://ru.sputnik.md/20210928/porubin-rodnit-moldavan-zhitely-byvshikh-sovetskikh-respublik-45011984.html
Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
Радиоведущий и обозреватель Sputnik Молдова поделился впечатлениями от поездки на фестиваль в Киргизию.
2021-09-28T08:00+0300
2021-09-28T08:00+0300
2021-09-28T08:51+0300
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Порубин: что роднит молдаван с жителями бывших советских республик
Порубин: что роднит молдаван с жителями бывших советских республик
"Гостеприимность и человечность. В румынском языке есть слово omenie, которое более точно определяет смысл слова "человечность". Это такие взаимоотношения, которые основаны на вечном, простом и незамысловатом отношении друг к другу или к незнакомцу, которого человек воспринимает не как врага, а как друга", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова обозреватель Sputnik Молдова и радиоведущий Андрей Порубин.В заключение Порубин особо отметил жителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, где отказать людям в гостеприимстве – просто означает их обидеть. Жители Молдовы, несмотря на ряд моментов, которые еще требуют дополнительной проработки, тоже очень гостеприимный народ - любой, кто приедет в Кишинев, сможет в этом убедиться.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
08:00 28.09.2021 (обновлено: 08:51 28.09.2021)
Радиоведущий Sputnik Молдова, актер театра и кино поделился впечатлениями о своей первой поездке в Кыргызстан для участия в IX Форуме молодого кино стран СНГ "Умут".
"Гостеприимность и человечность. В румынском языке есть слово omenie, которое более точно определяет смысл слова "человечность". Это такие взаимоотношения, которые основаны на вечном, простом и незамысловатом отношении друг к другу или к незнакомцу, которого человек воспринимает не как врага, а как друга", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
обозреватель Sputnik Молдова и радиоведущий Андрей Порубин.
В заключение Порубин особо отметил жителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, где отказать людям в гостеприимстве – просто означает их обидеть. Жители Молдовы, несмотря на ряд моментов, которые еще требуют дополнительной проработки, тоже очень гостеприимный народ - любой, кто приедет в Кишинев, сможет в этом убедиться.