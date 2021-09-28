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Последний бой комиссара Соколова из Молдавии
15:34 28.09.2021 (обновлено: 16:02 28.09.2021)
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© Photo : Алексей Петрович Цветы от благодарных потомков
© Photo : Алексей Петрович
В Тверской области почтили память уроженца Молдавии, Героя Советского Союза, батальонного комиссара Анатолия Соколова.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Дорога от Твери до деревни Луковниково Старицкого района Тверской области занимает несколько часов. Спустя 80 лет о прокатившейся по этим местам страшной войне напоминают многочисленные дорожные указатели: "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами". Они встречаются в каждом населенном пункте, иногда таких табличек в одном селе может быть несколько.
© Photo : Алексей Петрович О прошедшей войне напоминают многочисленные информационные указатели
О прошедшей войне напоминают многочисленные информационные указатели
© Photo : Алексей Петрович
В Луковниково вечный покой обрели 66 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в 1941-1942 годах. Рядовые, сержанты, партизаны, младшие командиры. На отдельной гранитной плите увековечено имя нашего земляка, уроженца Кишинева, батальонного комиссара Анатолия Михайловича Соколова, погибшего в боях на Калининском фронте в январе 1942 года.
© Photo : Алексей Петрович Обелиск на могиле уроженца Кишинева, Героя Советского Союза А.Соколова
Обелиск на могиле уроженца Кишинева, Героя Советского Союза А.Соколова
© Photo : Алексей Петрович
Еще 30 лет назад в Кишиневе была улица, носившая имя Героя Советского Союза Анатолия Соколова. По ней мне посчастливилось делать свои первые шаги в детский сад, а затем и в школу. В годы варварского переименования и перекраивания истории улица сменила свое гордое имя на незатейливо-непонятное Соколень. Вроде бы переименовали, а вроде и созвучно с прежним названием. А ведь наш земляк действительно был соколом неба, храбрым и отважным воином, наводившим страх на врагов.
Анатолий Соколов родился в Кишиневе в 1911 году в семье рабочего. В 1933-м вступил в ряды Красной армии, закончил Качинскую военно-авиационную школу. После окончания учебы служил летчиком-инструктором. В 1940 году участвовал в советско-финской войне. Первая боевая награда, орден Красной Звезды, отметила заслуги летчика Соколова в боях на Карельском перешейке.
© Photo : Алексей Петрович Земля с воинского захоронения будет передана в военный музей Кишинева
Земля с воинского захоронения будет передана в военный музей Кишинева
© Photo : Алексей Петрович
Великая Отечественная война застала 129-й истребительный полк на границе с Польшей, под Белостоком. В первый день войны Анатолий Соколов открыл боевой счет, сбив прямо над аэродромом вражеский истребитель. За мужество и стойкость, проявленные авиаполком при обороне Москвы, 129-й ИАП получил звание гвардейского и был преобразован в 5-й гвардейский истребительный авиационный полк. По мнению командования, отраженному в документах военной поры, значительную роль в успешном выполнении боевых задач сыграл батальонный комиссар Соколов, который личным примером демонстрировал летное мастерство. К концу 1941 года на счету Соколова было 148 боевых вылетов, 37 воздушных боев и восемь лично сбитых самолетов противника.
Вражеская авиация 25 января 1942 года совершила налет на аэродром базирования полка. Первым наперерез захватчикам на своем ЛАГГ-3 поднялся комиссар эскадрильи Соколов. В схватке с превосходящими силами врага его машина была сбита, а сам летчик погиб. Погиб, так и не успев узнать, что еще в конце 1941 года командир полка представил храброго комиссара к присвоению звания Героя Советского Союза. Высшая награда страны 12 апреля 1942 года была присвоена Анатолию Соколову посмертно.
© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"
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© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"
© Photo : Алексей Петрович Наградной лист, вторая часть.
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© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист, вторая часть.
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© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"
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© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист, вторая часть.
В рамках визита в Тверскую область автору этих строк довелось побывать на могиле нашего земляка в деревне Луковниково, возложить цветы к величественному обелиску. Горсть тверской земли мы взяли с собой, чтобы передать ее на вечное хранение в Центр военной истории и культуры Национальной армии, где хранится земля со всех воинских захоронений на территории нашей страны.