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https://ru.sputnik.md/20210928/posledniy-boy-komissara-sokolova-iz-moldavii-45107427.html
Последний бой комиссара Соколова из Молдавии
Последний бой комиссара Соколова из Молдавии
В Тверской области почтили память уроженца Молдавии, Героя Советского Союза, батальонного комиссара Анатолия Соколова. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T15:34+0300
2021-09-28T16:02+0300
общество
медаль
великая отечественная война
герой
летчик
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Дорога от Твери до деревни Луковниково Старицкого района Тверской области занимает несколько часов. Спустя 80 лет о прокатившейся по этим местам страшной войне напоминают многочисленные дорожные указатели: "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами". Они встречаются в каждом населенном пункте, иногда таких табличек в одном селе может быть несколько.В Луковниково вечный покой обрели 66 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в 1941-1942 годах. Рядовые, сержанты, партизаны, младшие командиры. На отдельной гранитной плите увековечено имя нашего земляка, уроженца Кишинева, батальонного комиссара Анатолия Михайловича Соколова, погибшего в боях на Калининском фронте в январе 1942 года.Еще 30 лет назад в Кишиневе была улица, носившая имя Героя Советского Союза Анатолия Соколова. По ней мне посчастливилось делать свои первые шаги в детский сад, а затем и в школу. В годы варварского переименования и перекраивания истории улица сменила свое гордое имя на незатейливо-непонятное Соколень. Вроде бы переименовали, а вроде и созвучно с прежним названием. А ведь наш земляк действительно был соколом неба, храбрым и отважным воином, наводившим страх на врагов.Анатолий Соколов родился в Кишиневе в 1911 году в семье рабочего. В 1933-м вступил в ряды Красной армии, закончил Качинскую военно-авиационную школу. После окончания учебы служил летчиком-инструктором. В 1940 году участвовал в советско-финской войне. Первая боевая награда, орден Красной Звезды, отметила заслуги летчика Соколова в боях на Карельском перешейке.Великая Отечественная война застала 129-й истребительный полк на границе с Польшей, под Белостоком. В первый день войны Анатолий Соколов открыл боевой счет, сбив прямо над аэродромом вражеский истребитель. За мужество и стойкость, проявленные авиаполком при обороне Москвы, 129-й ИАП получил звание гвардейского и был преобразован в 5-й гвардейский истребительный авиационный полк. По мнению командования, отраженному в документах военной поры, значительную роль в успешном выполнении боевых задач сыграл батальонный комиссар Соколов, который личным примером демонстрировал летное мастерство. К концу 1941 года на счету Соколова было 148 боевых вылетов, 37 воздушных боев и восемь лично сбитых самолетов противника.Вражеская авиация 25 января 1942 года совершила налет на аэродром базирования полка. Первым наперерез захватчикам на своем ЛАГГ-3 поднялся комиссар эскадрильи Соколов. В схватке с превосходящими силами врага его машина была сбита, а сам летчик погиб. Погиб, так и не успев узнать, что еще в конце 1941 года командир полка представил храброго комиссара к присвоению звания Героя Советского Союза. Высшая награда страны 12 апреля 1942 года была присвоена Анатолию Соколову посмертно.В рамках визита в Тверскую область автору этих строк довелось побывать на могиле нашего земляка в деревне Луковниково, возложить цветы к величественному обелиску. Горсть тверской земли мы взяли с собой, чтобы передать ее на вечное хранение в Центр военной истории и культуры Национальной армии, где хранится земля со всех воинских захоронений на территории нашей страны.
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медаль, великая отечественная война, герой, летчик

Последний бой комиссара Соколова из Молдавии

15:34 28.09.2021 (обновлено: 16:02 28.09.2021)
244
© Photo : Алексей Петрович Цветы от благодарных потомков
Цветы от благодарных потомков - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Тверской области почтили память уроженца Молдавии, Героя Советского Союза, батальонного комиссара Анатолия Соколова.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Дорога от Твери до деревни Луковниково Старицкого района Тверской области занимает несколько часов. Спустя 80 лет о прокатившейся по этим местам страшной войне напоминают многочисленные дорожные указатели: "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами". Они встречаются в каждом населенном пункте, иногда таких табличек в одном селе может быть несколько.
© Photo : Алексей Петрович О прошедшей войне напоминают многочисленные информационные указатели
О прошедшей войне напоминают многочисленные информационные указатели - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
О прошедшей войне напоминают многочисленные информационные указатели
© Photo : Алексей Петрович
В Луковниково вечный покой обрели 66 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в 1941-1942 годах. Рядовые, сержанты, партизаны, младшие командиры. На отдельной гранитной плите увековечено имя нашего земляка, уроженца Кишинева, батальонного комиссара Анатолия Михайловича Соколова, погибшего в боях на Калининском фронте в январе 1942 года.
© Photo : Алексей Петрович Обелиск на могиле уроженца Кишинева, Героя Советского Союза А.Соколова
Обелиск на могиле уроженца Кишинева, Героя Советского Союза А.Соколова - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
Обелиск на могиле уроженца Кишинева, Героя Советского Союза А.Соколова
© Photo : Алексей Петрович
Еще 30 лет назад в Кишиневе была улица, носившая имя Героя Советского Союза Анатолия Соколова. По ней мне посчастливилось делать свои первые шаги в детский сад, а затем и в школу. В годы варварского переименования и перекраивания истории улица сменила свое гордое имя на незатейливо-непонятное Соколень. Вроде бы переименовали, а вроде и созвучно с прежним названием. А ведь наш земляк действительно был соколом неба, храбрым и отважным воином, наводившим страх на врагов.
Анатолий Соколов родился в Кишиневе в 1911 году в семье рабочего. В 1933-м вступил в ряды Красной армии, закончил Качинскую военно-авиационную школу. После окончания учебы служил летчиком-инструктором. В 1940 году участвовал в советско-финской войне. Первая боевая награда, орден Красной Звезды, отметила заслуги летчика Соколова в боях на Карельском перешейке.
© Photo : Алексей Петрович Земля с воинского захоронения будет передана в военный музей Кишинева
Земля с воинского захоронения будет передана в военный музей Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
Земля с воинского захоронения будет передана в военный музей Кишинева
© Photo : Алексей Петрович
Великая Отечественная война застала 129-й истребительный полк на границе с Польшей, под Белостоком. В первый день войны Анатолий Соколов открыл боевой счет, сбив прямо над аэродромом вражеский истребитель. За мужество и стойкость, проявленные авиаполком при обороне Москвы, 129-й ИАП получил звание гвардейского и был преобразован в 5-й гвардейский истребительный авиационный полк. По мнению командования, отраженному в документах военной поры, значительную роль в успешном выполнении боевых задач сыграл батальонный комиссар Соколов, который личным примером демонстрировал летное мастерство. К концу 1941 года на счету Соколова было 148 боевых вылетов, 37 воздушных боев и восемь лично сбитых самолетов противника.
Вражеская авиация 25 января 1942 года совершила налет на аэродром базирования полка. Первым наперерез захватчикам на своем ЛАГГ-3 поднялся комиссар эскадрильи Соколов. В схватке с превосходящими силами врага его машина была сбита, а сам летчик погиб. Погиб, так и не успев узнать, что еще в конце 1941 года командир полка представил храброго комиссара к присвоению звания Героя Советского Союза. Высшая награда страны 12 апреля 1942 года была присвоена Анатолию Соколову посмертно.
© Photo : Алексей Петрович

Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"

Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив &quot;Память народа&quot; - Sputnik Молдова
1/2
© Photo : Алексей Петрович

Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"

© Photo : Алексей Петрович Наградной лист, вторая часть.
Наградной лист, вторая часть. - Sputnik Молдова
2/2
© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист, вторая часть.
1/2
© Photo : Алексей Петрович

Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Источник - архив "Память народа"

2/2
© Photo : Алексей Петрович
Наградной лист, вторая часть.
В рамках визита в Тверскую область автору этих строк довелось побывать на могиле нашего земляка в деревне Луковниково, возложить цветы к величественному обелиску. Горсть тверской земли мы взяли с собой, чтобы передать ее на вечное хранение в Центр военной истории и культуры Национальной армии, где хранится земля со всех воинских захоронений на территории нашей страны.
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