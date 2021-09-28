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"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде
"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде
Матч "Шериф" "Реал" прогноз и основные расклады на матч Лиги Чемпионов 28 сентября
2021-09-28T07:30+0300
2021-09-28T08:11+0300
спорт
в мире
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
лига чемпионов
футбол
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА. Следующий матч команды состоится против одного из самых титулованных клубов мира "Реала". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В Испании подопечные Юрия Вернидуба постараются набрать дополнительные очки. В Мадрид футболисты прибыли накануне в понедельник. Дебют "Шерифа" в групповом этапе состоялся 15 сентября на домашней арене в Тирасполе. Тогда желто-черные одержали первую историческую победу на данном этапе главного клубного турнира Старого Света. Игра против украинского "Шахтера" завершилась со счетом 2:0. После окончания первого тура гол полузащитника тираспольчан Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан УЕФА лучшим голом недели.Улучшение позиции в рейтинге УЕФАБлагодаря успешному выступлению "Шерифа" в квалификационном раунде Лиги чемпионов и победе клуба над донецким "Шахтером" Молдова вышла на шестое место в клубном рейтинге коэффициентов для футбольных ассоциаций сезона 2021/2022 года. И пока располагается между Нидерландами и Португалией. В этом рейтинге Молдова пока оставила позади такие футбольные страны, как Испания, Германия, Италия и Англия.Клубный коэффициент сезонной ассоциации основан на очках, полученных всеми его клубами в данном сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций Европы. Высокое положение Молдовы в промежуточном рейтинге объясняется началом еврокубкового сезона и тем, что очки, завоеванные клубами, делятся на количество клубов, выступающих в еврокубках.Расклад в группе По итогам первого тура Лиги Чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе три очка после победы в Тирасполе. Другие команды группы "Реал" и миланский "Интер" сыграли позднее. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали "сливочные". Таким образом, разница голов позволила желто-черным удалось остаться на лидирующей позиции.
https://ru.sputnik.md/20210916/moldova-pervaea-desyatka-reyting-uefa-44805863.html
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в мире, фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол

"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде

07:30 28.09.2021 (обновлено: 08:11 28.09.2021)
230
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Следующее испытание футболисты тираспольского клуба пройдут в Испании.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА.
Следующий матч команды состоится против одного из самых титулованных клубов мира "Реала". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В Испании подопечные Юрия Вернидуба постараются набрать дополнительные очки. В Мадрид футболисты прибыли накануне в понедельник.
Дебют "Шерифа" в групповом этапе состоялся 15 сентября на домашней арене в Тирасполе. Тогда желто-черные одержали первую историческую победу на данном этапе главного клубного турнира Старого Света. Игра против украинского "Шахтера" завершилась со счетом 2:0.
После окончания первого тура гол полузащитника тираспольчан Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан УЕФА лучшим голом недели.

Улучшение позиции в рейтинге УЕФА

Благодаря успешному выступлению "Шерифа" в квалификационном раунде Лиги чемпионов и победе клуба над донецким "Шахтером" Молдова вышла на шестое место в клубном рейтинге коэффициентов для футбольных ассоциаций сезона 2021/2022 года. И пока располагается между Нидерландами и Португалией. В этом рейтинге Молдова пока оставила позади такие футбольные страны, как Испания, Германия, Италия и Англия.
Клубный коэффициент сезонной ассоциации основан на очках, полученных всеми его клубами в данном сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций Европы. Высокое положение Молдовы в промежуточном рейтинге объясняется началом еврокубкового сезона и тем, что очки, завоеванные клубами, делятся на количество клубов, выступающих в еврокубках.
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Расклад в группе

По итогам первого тура Лиги Чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе три очка после победы в Тирасполе.
Другие команды группы "Реал" и миланский "Интер" сыграли позднее. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали "сливочные".
Таким образом, разница голов позволила желто-черным удалось остаться на лидирующей позиции.
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