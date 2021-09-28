https://ru.sputnik.md/20210928/prognoz-pogody-prodolzhaetsya-teplo-45083680.html
Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
Точный прогноз погоды в Молдове на 28, 29 сентября Gismeteo
2021-09-28T07:00+0300
2021-09-28T07:00+0300
2021-09-28T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.29 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +28 градусов. Такая погода продержится до 4 октября. Праздники и народные приметы28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Считалось, что если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.
29 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +28 градусов. Такая погода продержится до 4 октября.
Праздники и народные приметы
28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат".
Считалось, что если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.
Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.