https://ru.sputnik.md/20210928/prognoz-pogody-prodolzhaetsya-teplo-45083680.html

Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло

Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло

Точный прогноз погоды в Молдове на 28, 29 сентября Gismeteo

2021-09-28T07:00+0300

2021-09-28T07:00+0300

2021-09-28T07:00+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.29 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +28 градусов. Такая погода продержится до 4 октября. Праздники и народные приметы28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Считалось, что если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды