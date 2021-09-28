Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
МВФ: спасение или долговая яма
https://ru.sputnik.md/20210928/prognoz-pogody-prodolzhaetsya-teplo-45083680.html
Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
Точный прогноз погоды в Молдове на 28, 29 сентября Gismeteo
2021-09-28T07:00+0300
2021-09-28T07:00+0300
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145481_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_e36878add6bfdf12632b7d9e13330575.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.29 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +28 градусов. Такая погода продержится до 4 октября. Праздники и народные приметы28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Считалось, что если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145481_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_4978ddf275700d346fd738c5f2c112e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло

07:00 28.09.2021
153
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.
29 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +28 градусов. Такая погода продержится до 4 октября.

Праздники и народные приметы

28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат".
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
11352
Считалось, что если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.
Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.
110000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:45Мир за сутки: Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна
08:30МВФ: спасение или долговая яма
08:00Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
07:30"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
ВчераОфициально: в Швейцарии разрешены однополые браки
ВчераВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
ВчераОчередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
ВчераКурс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
ВчераУченые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
ВчераКвадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
ВчераЧто привезли Молдавской армии в американском самолете
ВчераПациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
Вчера"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
ВчераРуководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
ВчераНаталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе
ВчераНочные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы