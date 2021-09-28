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"России нужно это жестко пресекать": Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии
"России нужно это жестко пресекать": Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии
Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии
2021-09-28T13:00+0300
2021-09-28T13:00+0300
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В Латвии Первый Балтийский канал (ПБК), занимавшийся ретрансляцией российского Первого канала, окончательно сдал позиции и вещает на латышском. Канал будет показывать сериалы и шоу на государственном языке, а также передачи, снятые в Латвии. То, что раньше считалось Первым каналом, переедет на "другую кнопку" и будет называться "PBK+".Похоже, это конец истории с предъявлением обвинения совладельцам компании Baltijas mediju alianse, Олегу Солодову и Маргусу Мерима в нарушении режима международных санкций. Видимо, бизнесмены смогли договориться со спецслужбами и правоохранительными органами, чтобы их оставили в покое.Учитывая почти два десятка запрещенных Латвией к трансляции российских телеканалов, переход ПБК на государственный язык станет еще одним гвоздем в крышку гроба русского вещания в стране. Русскоязычные передачи на госТВ также "переехали" в интернет. А если посмотреть на борьбу с российским ТВ в станах Балтии в целом, то власти трех республик явно ведут в счете.Нельзя закрывать глаза на то, что происходит в БалтииГлавный редактор радиостанции "Говорит Москва", ведущий программы "Своя правда" на НТВ Роман Бабаян хорошо осведомлен о ситуации с правами русскоязычных жителей, в 90-е годы часто делал репортажи из Латвии, описывал, как людей делили на граждан и неграждан, и лично знает, какие из-за этого происходили семейные трагедии.Он отмечает, что даже придумывать ничего не нужно – в свое время так действовали США по отношению к СССР. И всегда, какие бы ни были интервью советских руководителей или мероприятия, на которых они присутствуют, американцы начинали разговор с вопросов: а что у вас происходит с правами человека, а что у вас с правозащитниками, а что у вас с этим и другим … "Это называется системная работа. Нам необходимо перенять эти практики", - подчеркивает журналист.Журналист прекрасно знает и студию Первого Балтийского канала в Риге, где также бывал, и не осуждает его владельцев за переход на латышский. "Они просто не могут противостоять системной работе, которая ведется с той стороны. Для того чтобы ей противостоять, начинать это делать должно в первую очередь российское государство", - считает Роман Бабаян.В этом есть и наша винаВедущий программы "Место встречи на НТВ" Андрей Норкин также возмущен тем, что происходит в странах Балтии, но готового рецепта, как действовать в этой ситуации, у него нет.Журналист заявил, что сам в эфире выступает за более жесткие, решительные шаги по отношению к странам Балтии за ущемления прав коллег-журналистов и за закрытие российских телеканалов.Европа предпочитает не замечатьОн отмечает, что упорство, с которым все это делается, когда русскоговорящих людей лишают доступа к информации на их родном языке, становится привычным. И чем упорнее власти балтийских стран действуют в этом направлении, тем нормальнее эта ситуация кажется людям и внутри страны, и снаружи, считает журналист."Как этому противодействовать? Наверное, так же упорно доносить до мирового сообщества нашу позицию и эту информацию, что фактически на наших глазах совершается большое преступление. Невозможно в современном мире представить, что людей поделили на два сорта. Одни - пораженные в правах, а другие - полноценные граждане. Это никому не напоминает нацизм? Европе, по-моему, нет", - заключает Алексей Фролов.Будем защищать коллегОн выразил сожаление, что в странах Балтии "уже давно забыли об основополагающих принципах свободы печати и свободы распространения информации", а все обращения Союза журналистов России в международные журналистские и правозащитные организации не приводят ни к какому результату.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Давление на СМИ в странах Балтии, отмечают в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ru.sputnik.md/20210408/Video-svoikhnebrosaem-kto-vstupilsya-za-zaderzhannykh-v-latvii-zhurnalistov-34306694.html
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Алексей Стефанов
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в мире, латвия, сми

"России нужно это жестко пресекать": Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии

13:00 28.09.2021
173
CC0 / Pixabay / StockSnap / Электронные СМИ
Электронные СМИ - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
CC0 / Pixabay / StockSnap /
Алексей Стефанов - Sputnik Молдова
Алексей Стефанов
Все материалы
Первый Балтийский канал на латышском, российские ТВ-каналы закрывают - известные российские журналисты рассказали корреспонденту Sputnik, можно ли с этим бороться и что нужно делать.
В Латвии Первый Балтийский канал (ПБК), занимавшийся ретрансляцией российского Первого канала, окончательно сдал позиции и вещает на латышском. Канал будет показывать сериалы и шоу на государственном языке, а также передачи, снятые в Латвии. То, что раньше считалось Первым каналом, переедет на "другую кнопку" и будет называться "PBK+".
Похоже, это конец истории с предъявлением обвинения совладельцам компании Baltijas mediju alianse, Олегу Солодову и Маргусу Мерима в нарушении режима международных санкций. Видимо, бизнесмены смогли договориться со спецслужбами и правоохранительными органами, чтобы их оставили в покое.
Учитывая почти два десятка запрещенных Латвией к трансляции российских телеканалов, переход ПБК на государственный язык станет еще одним гвоздем в крышку гроба русского вещания в стране. Русскоязычные передачи на госТВ также "переехали" в интернет. А если посмотреть на борьбу с российским ТВ в станах Балтии в целом, то власти трех республик явно ведут в счете.

Нельзя закрывать глаза на то, что происходит в Балтии

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", ведущий программы "Своя правда" на НТВ Роман Бабаян хорошо осведомлен о ситуации с правами русскоязычных жителей, в 90-е годы часто делал репортажи из Латвии, описывал, как людей делили на граждан и неграждан, и лично знает, какие из-за этого происходили семейные трагедии.
"На всех уровнях всегда и везде нужно начинать любую пресс-конференцию любого иностранного деятеля из любой страны даже по итогам сельскохозяйственной выставки с вопросов, а почему вы закрываете глаза на то, что происходит в странах Балтии, почему вы не видите ущемления прав русскоязычного населения, почему не замечаете преследования журналистов, неужели вы не знаете, что журналистов даже сажать в тюрьму собираются за то, что они сотрудничают с RT или Sputnik", - считает Роман Бабаян.
Он отмечает, что даже придумывать ничего не нужно – в свое время так действовали США по отношению к СССР. И всегда, какие бы ни были интервью советских руководителей или мероприятия, на которых они присутствуют, американцы начинали разговор с вопросов: а что у вас происходит с правами человека, а что у вас с правозащитниками, а что у вас с этим и другим … "Это называется системная работа. Нам необходимо перенять эти практики", - подчеркивает журналист.

"Что касается уровня российского государства, российской власти – мы все время ограничиваемся словами осуждения, а нужно жестко пресекать эти вещи. Но при этом перед тем, как принять решение, нужно хорошо все продумывать. Когда президент Ельцин в ответ на ущемление русскоязычного населения несколько раз принимал решения о введении экономических санкций в той же Латвии, я помню, приезжал в Вентспилсский порт, через который шла транспортировка в первую очередь российских грузов, и ко мне подходили русские рабочие, которые говорили, что санкции ударили именно по ним", - вспоминает Бабаян.

Журналист прекрасно знает и студию Первого Балтийского канала в Риге, где также бывал, и не осуждает его владельцев за переход на латышский. "Они просто не могут противостоять системной работе, которая ведется с той стороны. Для того чтобы ей противостоять, начинать это делать должно в первую очередь российское государство", - считает Роман Бабаян.

В этом есть и наша вина

Ведущий программы "Место встречи на НТВ" Андрей Норкин также возмущен тем, что происходит в странах Балтии, но готового рецепта, как действовать в этой ситуации, у него нет.

"К сожалению, ничего не улучшается, только становится хуже. Это очень печально. Кроме сожаления ничего невозможно выразить. Значит, наши меры недостаточны. Я не знаю, что мы должны делать, но раз ситуация ухудшается, значит, наша вина тоже есть. Будем по возможности защищать своих журналистов, а в итоге и граждан, и русский язык", - сказал он.

Журналист заявил, что сам в эфире выступает за более жесткие, решительные шаги по отношению к странам Балтии за ущемления прав коллег-журналистов и за закрытие российских телеканалов.

Европа предпочитает не замечать

"Даже если не углубляться в ситуацию, совершенно очевидно, что во многих бывших союзных республиках, и тех, кто уже попал в Европу, и тех, кто, как Украина, пытается проникнуть туда с заднего крыльца, это политика оголтелого национализма, что вызывает удивление - отсутствие какой-либо реакции в самом Евросоюзе. Ведь в этих странах людей совершенно откровенно делят на два сорта, это политика не то что националистическая, она попахивает откровенным нацизмом, но в Европе это предпочитают не замечать", - говорит ведущий программы "События. 25-й час" на телеканале ТВ-Центр Алексей Фролов.

Он отмечает, что упорство, с которым все это делается, когда русскоговорящих людей лишают доступа к информации на их родном языке, становится привычным. И чем упорнее власти балтийских стран действуют в этом направлении, тем нормальнее эта ситуация кажется людям и внутри страны, и снаружи, считает журналист.
#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов - Sputnik Молдова, 1920, 08.04.2021
Видео
Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
8 апреля, 16:40
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"Как этому противодействовать? Наверное, так же упорно доносить до мирового сообщества нашу позицию и эту информацию, что фактически на наших глазах совершается большое преступление. Невозможно в современном мире представить, что людей поделили на два сорта. Одни - пораженные в правах, а другие - полноценные граждане. Это никому не напоминает нацизм? Европе, по-моему, нет", - заключает Алексей Фролов.

Будем защищать коллег

"Конечно, мы следим за ситуацией и за всем, что происходит в странах Балтии. К примеру, 8 сентября, в День международной солидарности журналистов, в консерватории мы наградили премией "Солидарность" нашего коллегу Старикова из "Балтньюс", который также подвергся репрессиям и даже находится под угрозой тюремного заключения. Мы каждый раз фиксируем все более сильные нарушения прав журналистов, российских журналистов в Прибалтике, российских СМИ в Прибалтике", - сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он выразил сожаление, что в странах Балтии "уже давно забыли об основополагающих принципах свободы печати и свободы распространения информации", а все обращения Союза журналистов России в международные журналистские и правозащитные организации не приводят ни к какому результату.
"Продолжается целенаправленное выдавливание российских СМИ из стран Балтии, имеют место угрозы и выдавливание в адрес российских русскоязычных СМИ. Увы, это очень печально, но тем не менее на каждый такой эпизод Россия будет обязательно реагировать. Будем добиваться соблюдения основных прав наших коллег", - заверил Владимир Соловьев.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране.
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2020
Видео
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
25 февраля 2020, 19:48
177
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Давление на СМИ в странах Балтии, отмечают в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии - Sputnik Узбекистан - Sputnik Молдова
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