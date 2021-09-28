https://ru.sputnik.md/20210928/rossii-nuzhno-eto-zhestko-presekat-babayan-i-norkin---o-davlenii-na-smi-v-latvii-45097589.html

"России нужно это жестко пресекать": Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии

"России нужно это жестко пресекать": Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии

Бабаян и Норкин - о давлении на СМИ в Латвии

2021-09-28T13:00+0300

2021-09-28T13:00+0300

2021-09-28T13:00+0300

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В Латвии Первый Балтийский канал (ПБК), занимавшийся ретрансляцией российского Первого канала, окончательно сдал позиции и вещает на латышском. Канал будет показывать сериалы и шоу на государственном языке, а также передачи, снятые в Латвии. То, что раньше считалось Первым каналом, переедет на "другую кнопку" и будет называться "PBK+".Похоже, это конец истории с предъявлением обвинения совладельцам компании Baltijas mediju alianse, Олегу Солодову и Маргусу Мерима в нарушении режима международных санкций. Видимо, бизнесмены смогли договориться со спецслужбами и правоохранительными органами, чтобы их оставили в покое.Учитывая почти два десятка запрещенных Латвией к трансляции российских телеканалов, переход ПБК на государственный язык станет еще одним гвоздем в крышку гроба русского вещания в стране. Русскоязычные передачи на госТВ также "переехали" в интернет. А если посмотреть на борьбу с российским ТВ в станах Балтии в целом, то власти трех республик явно ведут в счете.Нельзя закрывать глаза на то, что происходит в БалтииГлавный редактор радиостанции "Говорит Москва", ведущий программы "Своя правда" на НТВ Роман Бабаян хорошо осведомлен о ситуации с правами русскоязычных жителей, в 90-е годы часто делал репортажи из Латвии, описывал, как людей делили на граждан и неграждан, и лично знает, какие из-за этого происходили семейные трагедии.Он отмечает, что даже придумывать ничего не нужно – в свое время так действовали США по отношению к СССР. И всегда, какие бы ни были интервью советских руководителей или мероприятия, на которых они присутствуют, американцы начинали разговор с вопросов: а что у вас происходит с правами человека, а что у вас с правозащитниками, а что у вас с этим и другим … "Это называется системная работа. Нам необходимо перенять эти практики", - подчеркивает журналист.Журналист прекрасно знает и студию Первого Балтийского канала в Риге, где также бывал, и не осуждает его владельцев за переход на латышский. "Они просто не могут противостоять системной работе, которая ведется с той стороны. Для того чтобы ей противостоять, начинать это делать должно в первую очередь российское государство", - считает Роман Бабаян.В этом есть и наша винаВедущий программы "Место встречи на НТВ" Андрей Норкин также возмущен тем, что происходит в странах Балтии, но готового рецепта, как действовать в этой ситуации, у него нет.Журналист заявил, что сам в эфире выступает за более жесткие, решительные шаги по отношению к странам Балтии за ущемления прав коллег-журналистов и за закрытие российских телеканалов.Европа предпочитает не замечатьОн отмечает, что упорство, с которым все это делается, когда русскоговорящих людей лишают доступа к информации на их родном языке, становится привычным. И чем упорнее власти балтийских стран действуют в этом направлении, тем нормальнее эта ситуация кажется людям и внутри страны, и снаружи, считает журналист."Как этому противодействовать? Наверное, так же упорно доносить до мирового сообщества нашу позицию и эту информацию, что фактически на наших глазах совершается большое преступление. Невозможно в современном мире представить, что людей поделили на два сорта. Одни - пораженные в правах, а другие - полноценные граждане. Это никому не напоминает нацизм? Европе, по-моему, нет", - заключает Алексей Фролов.Будем защищать коллегОн выразил сожаление, что в странах Балтии "уже давно забыли об основополагающих принципах свободы печати и свободы распространения информации", а все обращения Союза журналистов России в международные журналистские и правозащитные организации не приводят ни к какому результату.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Давление на СМИ в странах Балтии, отмечают в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ru.sputnik.md/20210408/Video-svoikhnebrosaem-kto-vstupilsya-za-zaderzhannykh-v-latvii-zhurnalistov-34306694.html

https://ru.sputnik.md/20200225/lavrov-podavlenie-svobody-smi-stalo-normoy-v-stranakh-baltii-29321884.html

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Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1447/48/14474866_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_aa8781acfe9ab4c376f2ed7d8ec0306a.jpg

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в мире, латвия, сми