https://ru.sputnik.md/20210928/samyy-opasnyy-period-perebolevshikh-covid-19-45097089.html
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
2021-09-28T16:15+0300
2021-09-28T16:15+0300
2021-09-28T16:19+0300
коронавирус
угроза
болезнь
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В течение первых шести месяцев после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, передает РИА Новости. Пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html
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угроза, болезнь
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
16:15 28.09.2021 (обновлено: 16:19 28.09.2021)
Для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik.
В течение первых шести месяцев после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, передает РИА Новости
. Пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.