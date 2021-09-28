https://ru.sputnik.md/20210928/samyy-opasnyy-period-perebolevshikh-covid-19-45097089.html

Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19

Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19

Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19

2021-09-28T16:15+0300

2021-09-28T16:15+0300

2021-09-28T16:19+0300

коронавирус

угроза

болезнь

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В течение первых шести месяцев после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, передает РИА Новости. Пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

угроза, болезнь