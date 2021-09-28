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Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19
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болезнь
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В течение первых шести месяцев после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, передает РИА Новости. Пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
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угроза, болезнь

Специалисты назвали самый опасный период для переболевших COVID-19

16:15 28.09.2021 (обновлено: 16:19 28.09.2021)
229
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik
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Для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В течение первых шести месяцев после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, передает РИА Новости. Пациентам, переболевшим коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
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