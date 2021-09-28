https://ru.sputnik.md/20210928/severnyy-flot-ucheniya-45112947.html
Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых
Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых
Северный флот провел тактические учения в море Лаптевых
2021-09-28T20:29+0300
2021-09-28T20:29+0300
2021-09-28T20:29+0300
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В тактических испытаниях у архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых были задействованы большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", а также вертолеты палубной авиации.На видео видно, как морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отрабатывают отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов по морской цели.Также можно видеть, как вертолет Ка-27 выполняет полет с целью воздушной и ледовой разведки в море Лаптевых.Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.
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видео, мультимедиа, россия, учения
Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых
Арктическая группировка Северного флота провела учения в море Лаптевых.
В тактических испытаниях у архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых были задействованы большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", а также вертолеты палубной авиации.
На видео видно, как морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отрабатывают отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов по морской цели.
Также можно видеть, как вертолет Ка-27 выполняет полет с целью воздушной и ледовой разведки в море Лаптевых.
Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.