https://ru.sputnik.md/20210928/severnyy-flot-ucheniya-45112947.html

Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых

Тактические учения: северный флот провел тренировки в море Лаптевых

Северный флот провел тактические учения в море Лаптевых

2021-09-28T20:29+0300

2021-09-28T20:29+0300

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В тактических испытаниях у архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых были задействованы большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", а также вертолеты палубной авиации.На видео видно, как морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отрабатывают отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов по морской цели.Также можно видеть, как вертолет Ка-27 выполняет полет с целью воздушной и ледовой разведки в море Лаптевых.Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.

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