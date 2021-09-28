https://ru.sputnik.md/20210928/sherif-moldavskiy-futbol-45115357.html

Спасти утопающего: сможет ли "Шериф" вытащить на себе весь молдавский футбол

Спасти утопающего: сможет ли "Шериф" вытащить на себе весь молдавский футбол

Спасти утопающего: Сможет ли "Шериф" вытащить на себе весь молдавский футбол

2021-09-28T20:58+0300

2021-09-28T20:58+0300

2021-09-28T21:05+0300

спорт

аналитика

фк "шериф"

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Успехи футбольного клуба "Шериф" в самом престижном клубном турнире мира — Лиге чемпионов УЕФА — еще недавно казались немыслимыми. В последние несколько лет ситуация в молдавском футболе все больше походила на катастрофу. Количество команд в Национальной дивизии медленно сокращалось, Молдова опускалась в самую нижнюю часть рейтинга УЕФА. На этом фоне попадание чемпиона Молдовы в групповой этап самого престижного клубного турнира в мире трудно было даже представить.И без того не самый сильный молдавский чемпионат по футболу за последние несколько лет опустился с традиционного для себя 33-го места в рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА, до рекордно низкого 45-го. Но благодаря нынешним успехам "Шерифа", молдавская футбольная ассоциация вернулась на 33 место в этом рейтинге.За десять лет количество клубов Национальной дивизии сократилось с 12 до 8. В федерации подумывают о сокращении чемпионата до шести команд. Из нынешних участников чемпионата только четверо играли в нем десять лет назад, причем настоящими старожилами молдавского футбола можно назвать только тираспольский "Шериф" и кишиневский "Зимбру". А единственный клуб, демонстрирующий стабильно хорошие результаты в чемпионате на протяжении последних лет — это тираспольский "Шериф".За 24 года своей истории клуб 19 раз становился чемпионом Молдовы и десять раз выигрывал кубок страны. "Шериф" — единственный молдавский клуб, который пробился в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.После попадания в группу Лиги чемпионов клуб занимает 62-ю строчку в рейтинге футбольных клубов Европы. Для сравнения, ближайший молдавский клуб — хынчештский "Петроклуб" — лишь на 263-м месте.Очевидная разница в уровне молдавского топового клуба и остальных участников чемпионата легко объяснима. Если верить футбольным СМИ, бюджет тираспольского клуба в разы превышает суммарное финансирование всех остальных участников чемпионата Молдовы."Шериф" — суперзвезда молдавского футболаФутбольный клуб "Шериф" — часть одноименного, крупнейшего в Приднестровье, коммерческого холдинга. Без упоминания о нем невозможно объяснить успехи приднестровской команды.Холдинг "Шериф" — крупнейший налогоплательщик в бюджет Приднестровья, включает сеть супермаркетов, автозаправок, собственный телевизионный канал, сеть мобильной и стационарной связи, владеет контрольными пакетами акций вино-коньячного и текстильного комбинатов, электрохимического завода, двух хлебокомбинатов, базы по выращиванию осетровых рыб, издательским и рекламным бизнесом.Холдингу клуб обязан невиданными для молдавского футбола инвестициями. В начале 2000-х вблизи Тирасполя был построен спорткомплекс "Шериф" с малой ареной на восемь тысяч зрителей и большой ареной вместимостью 12 тысяч человек. Площадь спорткомплекса "Шериф" — 65 гектаров. Там помимо двух стадионов и жилого комплекса для футболистов расположены: крытая арена, детская академия футбола с комбинатом питания, бассейн, теннисный клуб и восемь тренировочных полей.Подобные футбольные хозяйства есть только у лучших клубов восточной Европы. Для сравнения, в соседней Украине, 12-ой в рейтинге ассоциаций УЕФА, подобной материально технической базой может похвастать разве что киевское "Динамо".Годовой бюджет самого тираспольского клуба, если верить СМИ, составляет от пяти до восьми миллионов евро, что позволяет клубу вести активную трансферную политику.Молдавский клуб без молдаванГлавный упрек, который можно услышать в адрес молдавского футбольного клуба — за "Шериф" не выступает ни один игрок из Молдовы. В стартовом составе команды, да и в заявке на еврокубковые матчи вообще, как правило нет ни одного игрока с молдавским паспортом. Исключение — бразильский нападающий "Шерифа" Энрике Луваннор, который за несколько лет выступлений за молдавский клуб успел жениться и обзавестись молдавскими документами.Но 31-летний единственный "молдаванин" команды после успешного отборочного раунда Лиги чемпионов, получив очередное выгодное предложение о переходе, предпочел уйти зарабатывать в чемпионат в Саудовской Аравии.Путь Луваннора — обычное дело для "Шерифа". Большинство молодых игроков из Африки и латинской Америки, которые подписывают контракт с тираспольским клубом, используют его как трамплин, такой европейский аэродром подскока в другие, более престижные и дорогие клубы и чемпионаты."Шериф" в обмен на предоставленную игрокам возможность проявить себя в Еврокубках, зарабатывает дивиденды за участие в тех самых европейских турнирах и получает дополнительные деньги за счет продажи футболистов.Причем до недавнего времени тираспольский клуб, имея и без того существенное преимущество в Национальной дивизии, часто стремился усилить состав легионерами непосредственно перед еврокубковыми матчами. После вылета из европейских турниров, пользуясь повышенным интересом иностранных клубов к своим игрокам, "Шериф" выгодно распродавал часть своего состава.Безлимитный футболТактика клуба несколько изменилась во время прошлого футбольного сезона, перед началом которого Федерация футбола Молдовы отменила лимит на легионеров. Не сложно догадаться, что страдал от него только фаворит чемпионата. Остальные клубы национальной дивизии могут похвастать только тремя-пятью легионерами. Исключение — ФК "Бельцы": за него играют семеро иностранцев.До 2020 года в Молдове на поле в стартовом составе можно было выпустить 8 иностранцев и обязательно — одного собственной академии до 21 года. На сегодняшний день все эти ограничения сняты.Вместо этого Федерация использует финансовые стимулы. Чтобы зарегистрировать в команде легионера, нужно заплатить 100 тысяч леев. Эти деньги распределяются среди клубов, которые выпускают молодых игроков Молдовы.Отмена ограничений позволила новому тренеру "Шерифа" Юрию Вернидубу подготовить команду из легионеров к еврокубкам, начиная с середины чемпионата. Сам наставник желто-черных неоднократно говорил, что именно отмена лимита на легионеров стала тем важным фактором, который помог молдавскому клубу добиться исторического успеха. В команде, к слову, гордятся тем, что там играют футболисты 15 национальностей.Теперь тренерский штаб всерьез опасается, что после ошеломительного успеха клуба в еврокубках, команда может недосчитаться многих ключевых футболистов. Об этом Вернидуб рассказал в интервью иностранным СМИ.Как бы ни поступило руководство тираспольчан со своими футболистами по окончании выступления команды в Лиге чемпионов, в Федерации футбола Молдовы уверены в неминуемом положительном эффекте недавних реформ для всего молдавского футбола.Глава Федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко в комментарии Sputnik Молдова заявил, что победы "Шерифа" помимо имиджевого эффекта принесут и вполне реальные деньги в виде солидарных выплат УЕФА молдавским клубам.Когда молдавские клубы участвуют в еврокубках, это говорит о том, что наш футбол не деградирует, а наоборот развивается, считает глава федерации. По его словам, небольшое количество клубов Национальной дивизии позволит поддерживать качество чемпионата."Мы знаем почему исчезают клубы. Кого-то наказывает федерация. Кто-то отказывается от выступлений из-за финансовых трудностей. С другой стороны, меньше клубов – больше качество. Речь идет в том числе о качестве менеджмента и управления клубом", — говорит Олейниченко.Глава федерации также не считает проблемой заметный разрыв в классе между "Шерифом" и остальными участниками чемпионата.Примечательно, что последнее заседание Исполкома УЕФА состоялось на днях в Молдове. Во время этого заседания ведомство утвердило новую модель солидарных выплат для клубов, которые не участвуют в еврокубках. В групповом этапе Лиги чемпионов увеличилась доля клубов из футбольных ассоциаций, которые не входят в первую пятерку рейтинга, а также сократился разрыв между финансированием футбольных ассоциаций с клубами и без клубов.Смысл решений, принятых в Кишиневе, в том, чтобы выделять больше денег на развитие команд из не самых успешных футбольных ассоциаций. А значит, благодаря победам "Шерифа", заработает весь молдавский чемпионат.

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https://ru.sputnik.md/20210826/uspekh-sheriff-44276747.html

https://ru.sputnik.md/20210916/gol-futbolista-sherifa-priznan-uefa-golom-nedeli-44800585.html

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2021

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аналитика , фк "шериф"