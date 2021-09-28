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После первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"
После первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"
Узбекский нападающий "Шерифа" забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Реалом". 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T23:00+0300
2021-09-28T23:00+0300
2021-09-28T23:02+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" по итогам первого тайма выигрывает у мадридского "Реала" 1:0Гол в ворота испанской команды на 25-ой минуте матча забил нападающий "Шерифа" Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих голевых передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.
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Евгений Чебан
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фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол
После первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"
23:00 28.09.2021 (обновлено: 23:02 28.09.2021)
Узбекский нападающий "Шерифа" забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Реалом".
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" по итогам первого тайма выигрывает у мадридского "Реала" 1:0
Гол в ворота испанской команды на 25-ой минуте матча забил нападающий "Шерифа" Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих голевых передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.
Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.