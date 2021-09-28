https://ru.sputnik.md/20210928/sherif-real-santyago-bernabeu-45118565.html

После первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"

После первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"

Узбекский нападающий "Шерифа" забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Реалом". 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T23:00+0300

2021-09-28T23:00+0300

2021-09-28T23:02+0300

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

футбол

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45117891_172:0:3272:1744_1920x0_80_0_0_4fd88518383c02ca8d5cd286eef5b427.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" по итогам первого тайма выигрывает у мадридского "Реала" 1:0Гол в ворота испанской команды на 25-ой минуте матча забил нападающий "Шерифа" Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих голевых передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол