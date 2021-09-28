https://ru.sputnik.md/20210928/sputnik-v-ispytaniya-45112539.html
"Спутник V" получит финансирование на клинические испытания среди подростков
"Спутник V" получит финансирование на клинические испытания среди подростков
"Спутник V" получит финансирование на клинические испытания среди подростков
2021-09-28T18:34+0300
2021-09-28T18:34+0300
2021-09-28T18:55+0300
коронавирус
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спутник v
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12-17 лет, сообщает РИА Новости.Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Также в документе сообщается, что в третьей фазе клинического тестирования примут участие три тысячи человек.Минздраву поручено проконтролировать целевое расходование средств и предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2022 года.Исследование вакцины "Спутник V" для подростков началось в июле на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве.
https://ru.sputnik.md/20210916/ispanskie-uchenye-u-sputnika-v-vysokaya-effektivnost-protiv-delta-shtamma-44810352.html
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россия, спутник v
"Спутник V" получит финансирование на клинические испытания среди подростков
18:34 28.09.2021 (обновлено: 18:55 28.09.2021)
Средства на третью фазу испытаний распорядился выделить премьер-министр РФ Мишустин.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik.
Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12-17 лет, сообщает РИА Новости
.
Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в документе сообщается, что в третьей фазе клинического тестирования примут участие три тысячи человек.
Минздраву поручено проконтролировать целевое расходование средств и предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2022 года.
Исследование вакцины "Спутник V" для подростков началось в июле на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве.