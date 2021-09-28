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Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА
Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА
Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА
2021-09-28T09:28+0300
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В мире футбола продолжается главный клубный турнир - Лига чемпионов УЕФА. Среди участников - гранды и топ-клубы футбола, но есть средние команды, цена составов которых очень мала. Так, самый дорогой состав у английского "Манчестер Сити" - более одного миллиарда евро. Французский "Пари Сен-Жермен" собрал свой состав мечты с Лионелем Месси в команде, но стоимость игроков не превысила миллиарда евро, а остановилась на отметке в 997,3 миллиона евро. Самый "дешевый" с финансовой точки зрения состав - у тираспольского "Шерифа", который дебютировал в этом году в групповом этапе Лиги чемпионов, - 12,4 миллиона евро. В одной группе с тираспольской командой - мадридский "Реал" (783,5 миллиона евро), миланский "Интер" (573,3 миллиона евро) и донецкий "Шахтер" (184 миллиона евро).
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в мире, уефа, лига чемпионов, футбол, инфографика, спорт

Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА

09:28 28.09.2021 (обновлено: 09:46 28.09.2021)
143
Подсчитана цена составов все футбольных команд Лиги чемпионов.
Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА - Sputnik Молдова
Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА (МОБ) - Sputnik Молдова
В мире футбола продолжается главный клубный турнир - Лига чемпионов УЕФА. Среди участников - гранды и топ-клубы футбола, но есть средние команды, цена составов которых очень мала.
Так, самый дорогой состав у английского "Манчестер Сити" - более одного миллиарда евро. Французский "Пари Сен-Жермен" собрал свой состав мечты с Лионелем Месси в команде, но стоимость игроков не превысила миллиарда евро, а остановилась на отметке в 997,3 миллиона евро.
Самый "дешевый" с финансовой точки зрения состав - у тираспольского "Шерифа", который дебютировал в этом году в групповом этапе Лиги чемпионов, - 12,4 миллиона евро. В одной группе с тираспольской командой - мадридский "Реал" (783,5 миллиона евро), миланский "Интер" (573,3 миллиона евро) и донецкий "Шахтер" (184 миллиона евро).
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