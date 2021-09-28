https://ru.sputnik.md/20210928/toksichnoe-oblako-45104151.html
Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
Токсичное облако от извержения вулкана движется на Молдову
2021-09-28T19:27+0300
2021-09-28T19:27+0300
2021-09-28T19:27+0300
общество
в молдове
извержение вулкана
токсины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44900183_0:156:3073:1884_1920x0_80_0_0_93e82c9e99c393b854ae5258e5c3c0e6.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ядовитое облако, образовавшееся после извержения вулкана на острове Ла-Пальма, достигло Румынии и частично – Республики Молдова. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил эколог Виталий Маринуца.Однако эксперт считает, что последствия этого явления для нашей страны будут минимальными."Концентрация этих токсичных примесей вряд ли будет высокой здесь, в Республике Молдова", – сказал Маринуца.По словам специалиста, риск загрязнения воздуха в Молдове сохранится при сильной скорости ветра.Согласно предварительным расчетам Канарского института вулканологии, исполин в Ла-Пальма выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день."Эти газы отделяются от магмы во время извержения и выбрасываются в атмосферу при очень высоких температурах. В конечном итоге они могут вызывать кислотные дожди", – отметил Маринуца. Вдыхание токсичного воздуха может вызывать головные боли, рвоту, раздражение кожи, приступы удушья. Кислотные дожди несут вред сельскому хозяйству. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма произошло впервые за последние полвека. Вылившаяся лава разрушила на своем пути 350 зданий, почти шесть тысяч жителей острова были эвакуированы.
https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html
https://ru.sputnik.md/20210923/frantsiyu-zhdut-kislotnye-dozhdi-sinoptiki-44993189.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44900183_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_63f16618a3146952a4d3ccd89a848d13.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
в молдове, извержение вулкана, токсины
Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
Каковы шансы того, что токсичное облако, образовавшееся после извержения вулкана на Ла-Пальме, достигнет Молдовы и может ли оно нанести вред здоровью людей.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik.
Ядовитое облако, образовавшееся после извержения вулкана на острове Ла-Пальма, достигло Румынии и частично – Республики Молдова. Об этом в студии Sputnik Молдова
заявил эколог Виталий Маринуца.
Однако эксперт считает, что последствия этого явления для нашей страны будут минимальными.
"Концентрация этих токсичных примесей вряд ли будет высокой здесь, в Республике Молдова", – сказал Маринуца.
По словам специалиста, риск загрязнения воздуха в Молдове сохранится при сильной скорости ветра.
"Облако пепла, которое образуется над Ла-Пальмой, содержит водяной пар, вулканический газ, частицы магмы, а также большое количество диоксида серы. Это облако может достигнуть нашей страны при сильном ветре. Основными загрязнителями воздуха являются в основном диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода", – отметил эксперт.
Согласно предварительным расчетам Канарского института вулканологии, исполин в Ла-Пальма выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день.
"Эти газы отделяются от магмы во время извержения и выбрасываются в атмосферу при очень высоких температурах. В конечном итоге они могут вызывать кислотные дожди", – отметил Маринуца.
Вдыхание токсичного воздуха может вызывать головные боли, рвоту, раздражение кожи, приступы удушья. Кислотные дожди несут вред сельскому хозяйству.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма произошло впервые за последние полвека. Вылившаяся лава разрушила на своем пути 350 зданий, почти шесть тысяч жителей острова были эвакуированы.