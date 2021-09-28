https://ru.sputnik.md/20210928/toksichnoe-oblako-45104151.html

Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову

Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову

Токсичное облако от извержения вулкана движется на Молдову

2021-09-28T19:27+0300

2021-09-28T19:27+0300

2021-09-28T19:27+0300

общество

в молдове

извержение вулкана

токсины

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ядовитое облако, образовавшееся после извержения вулкана на острове Ла-Пальма, достигло Румынии и частично – Республики Молдова. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил эколог Виталий Маринуца.Однако эксперт считает, что последствия этого явления для нашей страны будут минимальными."Концентрация этих токсичных примесей вряд ли будет высокой здесь, в Республике Молдова", – сказал Маринуца.По словам специалиста, риск загрязнения воздуха в Молдове сохранится при сильной скорости ветра.Согласно предварительным расчетам Канарского института вулканологии, исполин в Ла-Пальма выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день."Эти газы отделяются от магмы во время извержения и выбрасываются в атмосферу при очень высоких температурах. В конечном итоге они могут вызывать кислотные дожди", – отметил Маринуца. Вдыхание токсичного воздуха может вызывать головные боли, рвоту, раздражение кожи, приступы удушья. Кислотные дожди несут вред сельскому хозяйству. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма произошло впервые за последние полвека. Вылившаяся лава разрушила на своем пути 350 зданий, почти шесть тысяч жителей острова были эвакуированы.

https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html

https://ru.sputnik.md/20210923/frantsiyu-zhdut-kislotnye-dozhdi-sinoptiki-44993189.html

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2021

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

в молдове, извержение вулкана, токсины