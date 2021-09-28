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Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
Токсичное облако от извержения вулкана движется на Молдову
2021-09-28T19:27+0300
2021-09-28T19:27+0300
общество
в молдове
извержение вулкана
токсины
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ядовитое облако, образовавшееся после извержения вулкана на острове Ла-Пальма, достигло Румынии и частично – Республики Молдова. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил эколог Виталий Маринуца.Однако эксперт считает, что последствия этого явления для нашей страны будут минимальными."Концентрация этих токсичных примесей вряд ли будет высокой здесь, в Республике Молдова", – сказал Маринуца.По словам специалиста, риск загрязнения воздуха в Молдове сохранится при сильной скорости ветра.Согласно предварительным расчетам Канарского института вулканологии, исполин в Ла-Пальма выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день."Эти газы отделяются от магмы во время извержения и выбрасываются в атмосферу при очень высоких температурах. В конечном итоге они могут вызывать кислотные дожди", – отметил Маринуца. Вдыхание токсичного воздуха может вызывать головные боли, рвоту, раздражение кожи, приступы удушья. Кислотные дожди несут вред сельскому хозяйству. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма произошло впервые за последние полвека. Вылившаяся лава разрушила на своем пути 350 зданий, почти шесть тысяч жителей острова были эвакуированы.
https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html
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Марина Гончарук
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в молдове, извержение вулкана, токсины

Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову

19:27 28.09.2021
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© REUTERS / Borja SuarezСотрудник гражданской обороны и пожарный наблюдают, как горит дом из-за лавы в результате извержения вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха, в жилом районе на канарском острове Ла-Пальма
Сотрудник гражданской обороны и пожарный наблюдают, как горит дом из-за лавы в результате извержения вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха, в жилом районе на канарском острове Ла-Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Borja Suarez
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Каковы шансы того, что токсичное облако, образовавшееся после извержения вулкана на Ла-Пальме, достигнет Молдовы и может ли оно нанести вред здоровью людей.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ядовитое облако, образовавшееся после извержения вулкана на острове Ла-Пальма, достигло Румынии и частично – Республики Молдова. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил эколог Виталий Маринуца.
Однако эксперт считает, что последствия этого явления для нашей страны будут минимальными.
"Концентрация этих токсичных примесей вряд ли будет высокой здесь, в Республике Молдова", – сказал Маринуца.
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По словам специалиста, риск загрязнения воздуха в Молдове сохранится при сильной скорости ветра.

"Облако пепла, которое образуется над Ла-Пальмой, содержит водяной пар, вулканический газ, частицы магмы, а также большое количество диоксида серы. Это облако может достигнуть нашей страны при сильном ветре. Основными загрязнителями воздуха являются в основном диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода", – отметил эксперт.

Согласно предварительным расчетам Канарского института вулканологии, исполин в Ла-Пальма выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день.
"Эти газы отделяются от магмы во время извержения и выбрасываются в атмосферу при очень высоких температурах. В конечном итоге они могут вызывать кислотные дожди", – отметил Маринуца.
Вдыхание токсичного воздуха может вызывать головные боли, рвоту, раздражение кожи, приступы удушья. Кислотные дожди несут вред сельскому хозяйству.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма произошло впервые за последние полвека. Вылившаяся лава разрушила на своем пути 350 зданий, почти шесть тысяч жителей острова были эвакуированы.
Извержение вулкана на острове Ла Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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