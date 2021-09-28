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В Молдову из Бельгии экстрадируют бывшего нотариуса Владимира Плахотнюка
В Молдову из Бельгии экстрадируют бывшего нотариуса Владимира Плахотнюка
Задержанная в Европе Ольга Бондарчук обвиняется в Молдове в подделке документов и лжесвидетельстве. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T15:53+0300
2021-09-28T15:53+0300
общество
экстрадиция
бельгия
владимир плахотнюк
нотариус
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий Интерпола в Бельгии задержана бывший нотариус Влада Плахотнюка.По данным молдавских правоохранительных органов, запрос в Интерпол об объявлении Ольги Бондарчук в розыск был направлен в апреле 2020 года.Генеральный инспекторат молдавской полиции отмечает, что Бондарчук "работала нотариусом и действовала в интересах преступной организации, созданной и возглавляемой Владимиром Плахотнюком". Полицейское ведомство напоминает, что Бондарчук было предъявлено обвинение в подделке документов и лжесвидетельстве. После того как бывший нотариус была задержана 27 сентября, бельгийские власти подтвердили свое намерение экстрадировать Ольгу Бондарчук в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20200130/genprokuror-poluchen-otvet-Interpola-na-pismo-rozysk-plahotniuc-29034908.html
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экстрадиция, бельгия, владимир плахотнюк, нотариус

В Молдову из Бельгии экстрадируют бывшего нотариуса Владимира Плахотнюка

15:53 28.09.2021
251
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Задержанная в Европе Ольга Бондарчук обвиняется в Молдове в подделке документов и лжесвидетельстве.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий Интерпола в Бельгии задержана бывший нотариус Влада Плахотнюка.
По данным молдавских правоохранительных органов, запрос в Интерпол об объявлении Ольги Бондарчук в розыск был направлен в апреле 2020 года.
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2020
Общество
Генпрокурор: получен ответ Интерпола на письмо о розыске Плахотнюка
30 января 2020, 12:50
4112
Генеральный инспекторат молдавской полиции отмечает, что Бондарчук "работала нотариусом и действовала в интересах преступной организации, созданной и возглавляемой Владимиром Плахотнюком". Полицейское ведомство напоминает, что Бондарчук было предъявлено обвинение в подделке документов и лжесвидетельстве.
После того как бывший нотариус была задержана 27 сентября, бельгийские власти подтвердили свое намерение экстрадировать Ольгу Бондарчук в Молдову.
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