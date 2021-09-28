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В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие
10:00 28.09.2021 (обновлено: 10:55 28.09.2021)
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© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALLВ шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALL
Сообщается, что госпитализированы не менее 20 человек.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. От 20 до 25 человек госпитализированы в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nordic News.
По данным СМИ, среди которых газета Aftonbladet, взрыв произошел около 05.00 (06.00 по кишиневскому времени) во вторник в жилом доме в центральной части города. Помимо взрыва, также случился пожар - очаги возгорания находятся в нескольких зданиях. От 100 до 200 человек эвакуированы.
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALLВ шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALL
Не менее трех человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALLВ шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALL
По словам пожарных, которых цитируют СМИ, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.
#Gothenburg explosion and fire at residential building -- at least three in hospital— Nordic News (@Nordic_News) September 28, 2021
Screenshot via Aftonbladethttps://t.co/JxwMhSCqTU pic.twitter.com/uKS3C6buYv
Причина случившегося пока не ясна.