https://ru.sputnik.md/20210928/v-shvedskom-geteborge-progremel-vzryv-est-postradavshie-45092976.html

В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие

В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие

В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие

2021-09-28T10:00+0300

2021-09-28T10:00+0300

2021-09-28T10:55+0300

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. От 20 до 25 человек госпитализированы в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nordic News.По данным СМИ, среди которых газета Aftonbladet, взрыв произошел около 05.00 (06.00 по кишиневскому времени) во вторник в жилом доме в центральной части города. Помимо взрыва, также случился пожар - очаги возгорания находятся в нескольких зданиях. От 100 до 200 человек эвакуированы.Не менее трех человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.По словам пожарных, которых цитируют СМИ, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.Причина случившегося пока не ясна.

швеция

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, взрыв, швеция