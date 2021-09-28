Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210928/vernidub-o-real-madrid-uvazhaem-no-ne-boimsya-45095458.html
Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся
Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся
Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T11:15+0300
2021-09-28T12:11+0300
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
лига чемпионов
спорт
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44781111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17d4fceadd80e9492599590959ef098d.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. "Шерифу" не стоит бояться "Реала", команде нужно выйти и достойно проявить себя с таким сильным и именитым соперником. Об этом во время предматчевой пресс-конференции в Мадриде заявил главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб.Тренер тираспольчан заявил, что для команды и для него лично это честь - играть на "Сантьяго Бернабеу".Главный тренер "Шерифа" выразил надежду, что в игре против "Реала" его подопечные проявят себя.Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.Следующий матч команды состоится 28 сентября в 22:00 против мадридского "Реала".По итогам первого тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе три очка после победы 2:0 над донецким "Шахтером" в Тирасполе.Другие команды группы — "Реал" и миланский "Интер" — сыграли позднее. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали "сливочные".Таким образом, разница голов позволила желто-черным остаться на лидирующей позиции.
https://ru.sputnik.md/20210927/eks--trener-sherifa-ispanets-khuan-ferrando-budu-bolet-za-zhelto-chernykh-45076982.html
https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44781111_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_52ab7692901a705429b2fcaff5176fc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, в молдове

Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся

11:15 28.09.2021 (обновлено: 12:11 28.09.2021)
73
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. "Шерифу" не стоит бояться "Реала", команде нужно выйти и достойно проявить себя с таким сильным и именитым соперником. Об этом во время предматчевой пресс-конференции в Мадриде заявил главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб.
Тренер тираспольчан заявил, что для команды и для него лично это честь - играть на "Сантьяго Бернабеу".

"Нам предстоит сыграть с очень сильным клубом, для нас это честь. Мы хотим выйти на прекрасный стадион и показать хорошую игру. Все ребята готовы, мы прошли очень длинный путь, чтобы сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". Важно, чтобы не перегорели, а вышли и получали удовольствие от игры с таким клубом", — рассказал Вернидуб.

Хуан Феррандо - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Спорт
Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных
Вчера, 15:10
438
Главный тренер "Шерифа" выразил надежду, что в игре против "Реала" его подопечные проявят себя.

"Самое важное — мы не должны бояться. Уважать - да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Результат? Понятно, что любая команда думает о победе, но мы понимаем силу "Реал Мадрида". Прежде всего мы хотим достойно выглядеть и показать хороший результат", — заявил Вернидуб.

Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Следующий матч команды состоится 28 сентября в 22:00 против мадридского "Реала".
Робби Кин и Луиш Фигу посетили несколько лицеев в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Спорт
Глава УЕФА: выступление "Шерифа" в ЛЧ - большой успех для молдавского футбола
22 сентября, 19:06
166
По итогам первого тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе три очка после победы 2:0 над донецким "Шахтером" в Тирасполе.
Другие команды группы — "Реал" и миланский "Интер" — сыграли позднее. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали "сливочные".
Таким образом, разница голов позволила желто-черным остаться на лидирующей позиции.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:15Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
12:00Боля требует расследовать случай контрабанды сигарет с участием депутата PAS
11:50Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
11:35Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
11:15Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся
11:00Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
10:35Гаврилица рассказала в Брюсселе о реформе юстиции в Молдове
10:22Впервые в истории цена на газ в Европе превысила 1000 долларов
10:00В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие
09:50Где в Кишиневе 28 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:28Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА
09:00Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
08:53На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение
08:45Мир за сутки: Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна
08:30МВФ: спасение или долговая яма
08:00Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
07:30"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
ВчераОфициально: в Швейцарии разрешены однополые браки