https://ru.sputnik.md/20210928/vernidub-o-real-madrid-uvazhaem-no-ne-boimsya-45095458.html

Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся

Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся

Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T11:15+0300

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фк "шериф"

фк "реал мадрид"

лига чемпионов

спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. "Шерифу" не стоит бояться "Реала", команде нужно выйти и достойно проявить себя с таким сильным и именитым соперником. Об этом во время предматчевой пресс-конференции в Мадриде заявил главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб.Тренер тираспольчан заявил, что для команды и для него лично это честь - играть на "Сантьяго Бернабеу".Главный тренер "Шерифа" выразил надежду, что в игре против "Реала" его подопечные проявят себя.Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.Следующий матч команды состоится 28 сентября в 22:00 против мадридского "Реала".По итогам первого тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе три очка после победы 2:0 над донецким "Шахтером" в Тирасполе.Другие команды группы — "Реал" и миланский "Интер" — сыграли позднее. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали "сливочные".Таким образом, разница голов позволила желто-черным остаться на лидирующей позиции.

https://ru.sputnik.md/20210927/eks--trener-sherifa-ispanets-khuan-ferrando-budu-bolet-za-zhelto-chernykh-45076982.html

https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html

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2021

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фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, в молдове