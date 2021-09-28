https://ru.sputnik.md/20210928/vgtrk-vyigrala-delo-protiv-litovskoy-komissii-radio-televidenie-45104229.html

ВГТРК выиграла дело против литовской комиссии по радио и телевидению

ВГТРК выиграла дело против литовской комиссии по радио и телевидению

Ранее было принято решение о приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" на территории Литвы. 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T14:42+0300

2021-09-28T14:42+0300

2021-09-28T14:51+0300

телевидение

запрет

литва

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Литовская комиссия по радио и телевидению 14 февраля 2018 года приняла решение о приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" на территории страны, мотивировав это нарушением со стороны ВГРТК закона "Об общественной информации". Согласно оценке комиссии, в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым", "60 минут" и "Поединок. Программа Владимира Соловьева" присутствовали признаки призывов к войне, ненависти и межнациональной розни. Кроме того, 25 апреля 2018 года комиссия приняла еще одно решение – о наложении штрафа на крупнейшего оператора платного телевидения Литвы Init, продолжавшего транслировать телеканал "РТР-Планета" вопреки запрету комиссии.В ответ на это ВГТРК и Init обратились в Вильнюсский окружной административный суд с намерением обжаловать решения регулятора телевизионной отрасли, однако тот оставил их в силе. Жалобы заявителей были объединены в одно дело и переданы на дальнейшее рассмотрение в Верховный административный суд Литвы.Решением Верховного административного суда Литвы 1 сентября 2021 года действия комиссии по радио и телевидению были признаны незаконными. Выявлено, что у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами. Это прямо запрещено литовским Законом "Об общественной информации". Таким образом, комиссия своими действиями нарушила принцип беспристрастности: ее решения могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц.Верховный суд также установил, что в принятии вышеуказанных решений комиссии участвовало недостаточное количество ее членов.Соответственно, оба решения литовской комиссии радио и телевидения были отменены, а в рассмотрении встречного иска ей было отказано.Важно отметить, что, несмотря на незаконность решения литовской комиссии о запрете вещания телеканала "РТР-Планета", оно было одобрено Европейской комиссией (решение от 4 мая 2018 г. C (2018) 2665), фактически "проштамповавшей" решения литовской стороны.Выходит, что, когда речь заходит о России, евроструктуры готовы закрывать глаза на нелегитимные решения, в данном случае литовского регулятора, легко перешагнувшего через один из главных демократических принципов – свободу слова.Верховным судом установлено, что литовская комиссия по радио и телевидению выносила свое решение без необходимого кворума, кроме того, трое из семи членов комиссии участвовали в ее работе незаконно. Тогда значительная часть принятых с 2017 года по настоящее время решений также является нелегитимной и должна быть подвергнута соответствующей судебной процедуре.

https://ru.sputnik.md/20210916/litva-skatilas-k-totalitarnoy-diktature--eksklyuzivnoe-intervyu-sputnik-44792109.html

https://ru.sputnik.md/20210916/v-litve-vse-gotovo-dlya-voennoy-diktatury--eksklyuzivnoe-intervyu-s-pravozaschitnikom-44799448.html

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