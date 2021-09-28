https://ru.sputnik.md/20210928/vpervye-v-istorii-tsena-na-gaz-v-evrope-prevysila-1000-dollarov-45093316.html

Впервые в истории цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

Впервые в истории цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

2021-09-28T10:22+0300

2021-09-28T10:22+0300

2021-09-28T10:24+0300

экономика

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газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, передает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10 утра по кишиневскому времени достигли исторического максимума — почти 1030 долларов.Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября — тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.Стоимость топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

https://ru.sputnik.md/20210924/gazprom-otvet-obvineniya-nedopostavki-gaz--evropa-45007856.html

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в мире, газ, северный поток-2