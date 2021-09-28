https://ru.sputnik.md/20210928/vspyshka-covid-19-v-genkonsulstve-rumynii-v-beltsakh-45094720.html
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
2021-09-28T11:00+0300
2021-09-28T11:00+0300
2021-09-28T11:00+0300
коронавирус
в молдове
бельцы
румыния
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вспышка COVID-19 в генеральном консульстве Румынии в Бельцах. Учреждение приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников дали положительный результат на новый тип коронавируса.Мера о приостановлении деятельности с населением вступила в силу 27 сентября и была принята для предотвращения возможного распространения заболевания среди соискателей консульских услуг и сотрудников диппредставительства.Как сообщили в генеральном консульстве Румынии в Бельцах, все консульские услуги будут перенесены в приоритетном порядке на более поздний срок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
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в молдове, бельцы, румыния
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
Генеральное консульство Румынии в Бельцах приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников учреждения заразились коронавирусом.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вспышка COVID-19 в генеральном консульстве Румынии в Бельцах. Учреждение приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников дали положительный результат на новый тип коронавируса.
Мера о приостановлении деятельности с населением вступила в силу 27 сентября и была принята для предотвращения возможного распространения заболевания среди соискателей консульских услуг и сотрудников диппредставительства.
Как сообщили в генеральном консульстве Румынии в Бельцах, все консульские услуги будут перенесены в приоритетном порядке на более поздний срок.
"Поскольку Центр общественного здоровья Бельц проводит эпидемиологическое расследование, мы будем держать вас в курсе через веб-сайт консульства и нашу страницу в Facebook о принятых мерах и дате, когда мы возобновим нашу деятельность с общественностью", - говорится в сообщении на странице генерального консульства в соцсети.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.