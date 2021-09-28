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Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
2021-09-28T11:00+0300
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в молдове
бельцы
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вспышка COVID-19 в генеральном консульстве Румынии в Бельцах. Учреждение приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников дали положительный результат на новый тип коронавируса.Мера о приостановлении деятельности с населением вступила в силу 27 сентября и была принята для предотвращения возможного распространения заболевания среди соискателей консульских услуг и сотрудников диппредставительства.Как сообщили в генеральном консульстве Румынии в Бельцах, все консульские услуги будут перенесены в приоритетном порядке на более поздний срок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html
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Марина Гончарук
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в молдове, бельцы, румыния

Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах

11:00 28.09.2021
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© AP Photo / Wilfredo LeeМедицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования
Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Генеральное консульство Румынии в Бельцах приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников учреждения заразились коронавирусом.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вспышка COVID-19 в генеральном консульстве Румынии в Бельцах. Учреждение приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников дали положительный результат на новый тип коронавируса.
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Мера о приостановлении деятельности с населением вступила в силу 27 сентября и была принята для предотвращения возможного распространения заболевания среди соискателей консульских услуг и сотрудников диппредставительства.
Как сообщили в генеральном консульстве Румынии в Бельцах, все консульские услуги будут перенесены в приоритетном порядке на более поздний срок.

"Поскольку Центр общественного здоровья Бельц проводит эпидемиологическое расследование, мы будем держать вас в курсе через веб-сайт консульства и нашу страницу в Facebook о принятых мерах и дате, когда мы возобновим нашу деятельность с общественностью", - говорится в сообщении на странице генерального консульства в соцсети.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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