https://ru.sputnik.md/20210928/vspyshka-covid-19-v-genkonsulstve-rumynii-v-beltsakh-45094720.html

Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах

Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах

Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах

2021-09-28T11:00+0300

2021-09-28T11:00+0300

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коронавирус

в молдове

бельцы

румыния

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вспышка COVID-19 в генеральном консульстве Румынии в Бельцах. Учреждение приостановило работу с населением после того, как несколько сотрудников дали положительный результат на новый тип коронавируса.Мера о приостановлении деятельности с населением вступила в силу 27 сентября и была принята для предотвращения возможного распространения заболевания среди соискателей консульских услуг и сотрудников диппредставительства.Как сообщили в генеральном консульстве Румынии в Бельцах, все консульские услуги будут перенесены в приоритетном порядке на более поздний срок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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