https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html
Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
2021-09-28T22:23+0300
2021-09-28T22:23+0300
2021-09-28T22:25+0300
общество
россия
маргарита симоньян
rt
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что предвзятое отношение к телеканалу у YouTube существует давно, а данное решение Google в беседе с РИА Новости назвала полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.В Google объясняют закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube "нарушением условий использования сервиса". В компании заявили, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе"."RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".Ситуацию с удалением YouTube двух немецких канала RT прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что на этот счет готовится комментарий, который "понравится всем, особенно немецким журналистам" – добавила Захарова.По информации RT, Роскомнадзор направил официальное письмо к Google, в котором потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и DFP.Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
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Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
22:23 28.09.2021 (обновлено: 22:25 28.09.2021)
Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik.
Во вторник видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что предвзятое отношение к телеканалу у YouTube существует давно, а данное решение Google в беседе с РИА Новости
назвала полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.
В Google объясняют закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube "нарушением условий использования сервиса". В компании заявили, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе".
"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.
В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".
"На этот раз они сочли "попыткой обойти ограничения" приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал "наказание" за надуманные "нарушения норм сообщества" - за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YuoTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей. Они не раз впрямую говорили, что они нас пессимизируют и "не пущают", этого оказалось мало - мы росли, несмотря на их "непущание", теперь вот нас просто удалили. Это полноценное объявление медийной войны России со стороны Германии", – заявила Симоньян РИА Новости.
Ситуацию с удалением YouTube двух немецких канала RT прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьезные обвинения" или "формальные поводы". Хотя я думаю, что они это знают, но разыгрывают этот диалог намеренно, чтобы ввести аудиторию в заблуждение подобными предположениями" – написала Захарова в Telegram-канале.
Она также отметила, что на этот счет готовится комментарий, который "понравится всем, особенно немецким журналистам" – добавила Захарова.
По информации RT, Роскомнадзор направил официальное письмо к Google, в котором потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и DFP.
"Указанные действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", — цитирует RT выдержку из письма ведомства.
Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.