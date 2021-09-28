https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html

Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT

Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT

Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT

2021-09-28T22:23+0300

2021-09-28T22:23+0300

2021-09-28T22:25+0300

общество

россия

маргарита симоньян

rt

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что предвзятое отношение к телеканалу у YouTube существует давно, а данное решение Google в беседе с РИА Новости назвала полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.В Google объясняют закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube "нарушением условий использования сервиса". В компании заявили, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе"."RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".Ситуацию с удалением YouTube двух немецких канала RT прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что на этот счет готовится комментарий, который "понравится всем, особенно немецким журналистам" – добавила Захарова.По информации RT, Роскомнадзор направил официальное письмо к Google, в котором потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и DFP.Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

https://ru.sputnik.md/20210928/vgtrk-vyigrala-delo-protiv-litovskoy-komissii-radio-televidenie-45104229.html

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россия, маргарита симоньян, rt