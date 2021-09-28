https://ru.sputnik.md/20210928/zasedanie-stroitelstvo-kishinev-45115116.html
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
2021-09-28T23:21+0300
2021-09-28T23:21+0300
2021-09-28T23:21+0300
кишинев
строительство
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В столичной мэрии во вторник прошло заседание в расширенном составе по ситуации в сфере строительства в Кишиневе.На встрече помимо примара присутствовали представители учреждений, регулирующих деятельность в сфере строительства, девелоперы, архитекторы, эксперты в данной области, депутаты, советники, а также представители политических партий и ассоциативного сектора.По итогам заседания было решено:Генеральный примар пообещал учесть все высказанные на встрече мнения.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, строительство, примэрия, в молдове, ион чебан, молдова
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
Отныне подобные встречи с представителями сферы строительства будут проходить раз в три месяца.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В столичной мэрии во вторник прошло заседание в расширенном составе по ситуации в сфере строительства в Кишиневе.
На встрече помимо примара присутствовали представители учреждений, регулирующих деятельность в сфере строительства, девелоперы, архитекторы, эксперты в данной области, депутаты, советники, а также представители политических партий и ассоциативного сектора.
"Я подтвердил позицию примэрии Кишинева, которая является прозрачной, справедливой и беспристрастной. Только так выиграет город и его жители", – заявил кишиневский примар Ион Чебан.
По итогам заседания было решено:
подобные встречи с представителями сферы строительства проводить раз в 3 месяца;
создать Консультативный совет при примэрии и примаре для развития города;
создать урбанистический совет при Управлении архитектуры;
наладить автоматизированный процесс выдачи разрешительных документов в строительстве – он заработает до конца года.
Генеральный примар пообещал учесть все высказанные на встрече мнения.