https://ru.sputnik.md/20210928/zasedanie-stroitelstvo-kishinev-45115116.html

Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе

Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе

Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе

2021-09-28T23:21+0300

2021-09-28T23:21+0300

2021-09-28T23:21+0300

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В столичной мэрии во вторник прошло заседание в расширенном составе по ситуации в сфере строительства в Кишиневе.На встрече помимо примара присутствовали представители учреждений, регулирующих деятельность в сфере строительства, девелоперы, архитекторы, эксперты в данной области, депутаты, советники, а также представители политических партий и ассоциативного сектора.По итогам заседания было решено:Генеральный примар пообещал учесть все высказанные на встрече мнения.

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кишинев, строительство, примэрия, в молдове, ион чебан, молдова