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Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
2021-09-28T23:21+0300
2021-09-28T23:21+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В столичной мэрии во вторник прошло заседание в расширенном составе по ситуации в сфере строительства в Кишиневе.На встрече помимо примара присутствовали представители учреждений, регулирующих деятельность в сфере строительства, девелоперы, архитекторы, эксперты в данной области, депутаты, советники, а также представители политических партий и ассоциативного сектора.По итогам заседания было решено:Генеральный примар пообещал учесть все высказанные на встрече мнения.
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кишинев, строительство, примэрия, в молдове, ион чебан, молдова

Мэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе

23:21 28.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausСтройка в Кишиневе
Стройка в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Отныне подобные встречи с представителями сферы строительства будут проходить раз в три месяца.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В столичной мэрии во вторник прошло заседание в расширенном составе по ситуации в сфере строительства в Кишиневе.
На встрече помимо примара присутствовали представители учреждений, регулирующих деятельность в сфере строительства, девелоперы, архитекторы, эксперты в данной области, депутаты, советники, а также представители политических партий и ассоциативного сектора.

"Я подтвердил позицию примэрии Кишинева, которая является прозрачной, справедливой и беспристрастной. Только так выиграет город и его жители", – заявил кишиневский примар Ион Чебан.

По итогам заседания было решено:
подобные встречи с представителями сферы строительства проводить раз в 3 месяца;
создать Консультативный совет при примэрии и примаре для развития города;
создать урбанистический совет при Управлении архитектуры;
наладить автоматизированный процесс выдачи разрешительных документов в строительстве – он заработает до конца года.
Генеральный примар пообещал учесть все высказанные на встрече мнения.
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