Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210929/covid-19-moldova-45141753.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-09-29T18:35+0300
2021-09-29T18:41+0300
общество
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2977/66/29776633_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_77dcf9d6f7bb2eefe49dee1f971ccff7.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1587 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены 18 случаев импорта инфекции: пять – из Германии, три – из Италии, два – из Великобритании и по одному – из Болгарии, Грузии, Нидерландов, Румынии, России, Турции, Украины и Черногории.Общее число случаев заражения в стране достигло 292 839.У медработников выявлено 38 случаев заражения: десять – у врачей, 19 – у медсестер, 9 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9629 тестов.Всего в больницах находятся 1958 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 154 (к аппаратам ИВЛ подключены 12).В то же время за сутки выздоровели 1230 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 276 345.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 21 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6753.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-dostavili-partiyu-vaktsiny-sinovac-turkey-45140067.html
https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2977/66/29776633_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c1424c1e0363329d514bbda392923d89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:35 29.09.2021 (обновлено: 18:41 29.09.2021)
316
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедики
Медики - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1587 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечены 18 случаев импорта инфекции: пять – из Германии, три – из Италии, два – из Великобритании и по одному – из Болгарии, Грузии, Нидерландов, Румынии, России, Турции, Украины и Черногории.
Общее число случаев заражения в стране достигло 292 839.
У медработников выявлено 38 случаев заражения: десять – у врачей, 19 – у медсестер, 9 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9629 тестов.
Всего в больницах находятся 1958 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 154 (к аппаратам ИВЛ подключены 12).
В то же время за сутки выздоровели 1230 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 276 345.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 21 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6753.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Шприц и ампула на фоне логотипа SinoVac. - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Коронавирус
В Молдову доставили партию вакцины Sinovac из Турции
17:10
158
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
L’eugénisme a-t-il un avenir ? - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Коронавирус
Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом
17:25
168
1
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:35Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:15Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники
17:55Генпрокурор РФ: из-за ситуации в Афганистане риски попадания террористов в СНГ выросли
17:40В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей
17:25Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом
17:10В Молдову доставили партию вакцины Sinovac из Турции
17:00Подробности об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
16:45Как пограничники брали взятки за переход границы по поддельным COVID-тестам - видео
16:35Зайберт: власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
16:12Депутаты соберутся на очередные заседания парламента
16:00Мораторий на высылку нелегальных мигрантов из РФ могут продлить
15:45Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно
15:33Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
15:25Штайнмайер: Молдова делает все во избежание обострения конфликта в Приднестровье
15:15Какой имидж у молдавской власти на самом деле
15:08Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
15:00Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
14:45Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
14:27Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
14:15В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube