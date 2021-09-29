https://ru.sputnik.md/20210929/deputaty-parlamenta-zasedanie-45138823.html

Депутаты соберутся на очередные заседания парламента

Депутаты соберутся на очередные заседания парламента

Депутаты парламента соберутся на заседания в четверг и пятницу

2021-09-29T16:12+0300

2021-09-29T16:12+0300

2021-09-29T16:25+0300

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парламент

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на заседания в четверг и пятницу. Решение было принято на заседании Постоянного бюро парламента.Заседание в четверг состоится в 11.00. Согласно повестке, народные избранники в окончательном чтении рассмотрят механизм надзора за органами государственной власти, находящимися под парламентским контролем. Кроме того, пройдет голосование по изменению процедуры назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты. Также в повестке дня еще проекты поправок к закону о государственной пенсионной системе и закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. При этом будет рассмотрен проект поправки к статье закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.

https://ru.sputnik.md/20210925/parlament-zakony-otsenka-45045889.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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