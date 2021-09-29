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Депутаты соберутся на очередные заседания парламента
Депутаты соберутся на очередные заседания парламента
Депутаты парламента соберутся на заседания в четверг и пятницу
2021-09-29T16:12+0300
2021-09-29T16:25+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на заседания в четверг и пятницу. Решение было принято на заседании Постоянного бюро парламента.Заседание в четверг состоится в 11.00. Согласно повестке, народные избранники в окончательном чтении рассмотрят механизм надзора за органами государственной власти, находящимися под парламентским контролем. Кроме того, пройдет голосование по изменению процедуры назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты. Также в повестке дня еще проекты поправок к закону о государственной пенсионной системе и закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. При этом будет рассмотрен проект поправки к статье закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.
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в молдове, молдова, парламент

Депутаты соберутся на очередные заседания парламента

16:12 29.09.2021 (обновлено: 16:25 29.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Парламентарии проведут заседание законодательного форума 30 сентября и 1 октября.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на заседания в четверг и пятницу. Решение было принято на заседании Постоянного бюро парламента.
Заседание в четверг состоится в 11.00.
Согласно повестке, народные избранники в окончательном чтении рассмотрят механизм надзора за органами государственной власти, находящимися под парламентским контролем.
Кроме того, пройдет голосование по изменению процедуры назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты.
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Также в повестке дня еще проекты поправок к закону о государственной пенсионной системе и закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.
При этом будет рассмотрен проект поправки к статье закона о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения.
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