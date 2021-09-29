https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом

Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом

Часть населения менее подвержена заражению COVID-19 благодаря наличию мутациям в гене

2021-09-29T17:25+0300

2021-09-29T17:25+0300

2021-09-29T17:25+0300

коронавирус

генетика

гены

ученые

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Часть населения менее подвержена заражению COVID-19 или даже полностью защищена от инфицирования благодаря наличию мутаций в гене, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.Группа ученых из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго определила, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.По мнению экспертов, такая модификация позволяет OAS1 "искать" вторгающийся вирус и "бить тревогу".Они также установили, что пациенты с "плохой" формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.Тем не менее специалисты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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генетика, гены, ученые