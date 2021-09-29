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Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией
Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией
Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией
2021-09-29T19:58+0300
2021-09-29T19:58+0300
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В среду в Молдову с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкого высокопоставленного гостя встретила президент республики Майя Санду.На совместной пресс-конференции оба президента сделали заявления о реформах, евроинтеграции, безопасности, приднестровском урегулировании и инвестициях. В частности, Санду заявила, что рассчитывает на помощь Германии в борьбе с коррупцией и в реформе системы юстиции, а также в поимке коррупционеров, которые покинули нашу страну, прихватив с собой большие сумы денег.Поможет ли Германия Молдове в борьбе с коррупцией и в процедуре экстрадиции беглых олигархов?Есть ли у Молдовы хоть сколь-либо видимые перспективы европейской интеграции или страна так и останется в предбаннике ЕС?Какую тактику выберет Санду в отношениях с Россией на фоне сближения с Западом?Об этом в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк, политолог Виктор Степанюк.
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в молдове, молдова, майя санду, франк-вальтер штайнмайер, видео

Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией

19:58 29.09.2021
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© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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На фоне визита в Кишинев Франк-Вальтера Штайнмайера возникает вопрос: сможет ли Молдова, сотрудничая с Западом, наладить партнерские и взаимовыгодные отношения с РФ?
В среду в Молдову с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкого высокопоставленного гостя встретила президент республики Майя Санду.
На совместной пресс-конференции оба президента сделали заявления о реформах, евроинтеграции, безопасности, приднестровском урегулировании и инвестициях. В частности, Санду заявила, что рассчитывает на помощь Германии в борьбе с коррупцией и в реформе системы юстиции, а также в поимке коррупционеров, которые покинули нашу страну, прихватив с собой большие сумы денег.
Поможет ли Германия Молдове в борьбе с коррупцией и в процедуре экстрадиции беглых олигархов?
Есть ли у Молдовы хоть сколь-либо видимые перспективы европейской интеграции или страна так и останется в предбаннике ЕС?
Какую тактику выберет Санду в отношениях с Россией на фоне сближения с Западом?
Об этом в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк, политолог Виктор Степанюк.
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