https://ru.sputnik.md/20210929/geopolitika-moldova-rossia-45144817.html

Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией

Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией

Геополитика Молдовы: удастся ли наладить отношения с Россией

2021-09-29T19:58+0300

2021-09-29T19:58+0300

2021-09-29T19:58+0300

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в молдове

молдова

майя санду

франк-вальтер штайнмайер

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В среду в Молдову с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкого высокопоставленного гостя встретила президент республики Майя Санду.На совместной пресс-конференции оба президента сделали заявления о реформах, евроинтеграции, безопасности, приднестровском урегулировании и инвестициях. В частности, Санду заявила, что рассчитывает на помощь Германии в борьбе с коррупцией и в реформе системы юстиции, а также в поимке коррупционеров, которые покинули нашу страну, прихватив с собой большие сумы денег.Поможет ли Германия Молдове в борьбе с коррупцией и в процедуре экстрадиции беглых олигархов?Есть ли у Молдовы хоть сколь-либо видимые перспективы европейской интеграции или страна так и останется в предбаннике ЕС?Какую тактику выберет Санду в отношениях с Россией на фоне сближения с Западом?Об этом в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк, политолог Виктор Степанюк.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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