https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html

Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников

Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников

Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников

2021-09-29T12:25+0300

2021-09-29T12:25+0300

2021-09-29T12:25+0300

общество

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молдова

международный аэропорт кишинева

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. В результате утренних обысков правоохранители задержали 13 сотрудников Пограничной полиции. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). По данным ведомства, всего подозреваемыми по делу проходят 15 пограничников, а задержаны и будут помещены в изолятор НАЦ 13 сотрудников Погранполиции. Пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений. Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции. В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег у пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации. Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции. Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер. Пограничникам грозит до десять лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.

https://ru.sputnik.md/20210929/mezhdunarodnom-aeroportu-kishineva-45123412.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, международный аэропорт кишинева