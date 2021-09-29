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Генпрокурор РФ: из-за ситуации в Афганистане риски попадания террористов в СНГ выросли
Генпрокурор РФ: из-за ситуации в Афганистане риски попадания террористов в СНГ выросли
Есть риск попадания террористов в СНГ из-за Афганистана
2021-09-29T17:55+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Ташкенте заявил о существенном росте рисков проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, из-за ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В среду Краснов прибыл с рабочим визитом в Ташкент, где встретился с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Среди прочих тем была затронута ситуация в Афганистане, отмечается в релизе.Генпрокурор России назвал реальной опасность активного возобновления с территории Афганистана потоков наркотических средств и оружия. Финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды, отметил он."В этой связи Игорь Краснов выразил уверенность, что оба ведомства продолжат наращивать имеющийся потенциал взаимодействия по этим и другим направлениям прокурорской деятельности", - поясняется в сообщении.Краснов и Юлдашев заключили также меморандум о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами России и Узбекистана в научной и образовательной сферах. Документ предполагает проведение совместных научных исследований по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровой валюты и цифровых финансовых активов, миграции, торговли людьми, распространения наркотических и психотропных средств, коррупции.
https://ru.sputnik.md/20210917/putin-shos-nado-zadeystvovat-dlya-blokirovaniya-terrorizma-i-narkotrafika-iz-afganistana-44817431.html
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в мире, снг, россия, узбекистан

Генпрокурор РФ: из-за ситуации в Афганистане риски попадания террористов в СНГ выросли

17:55 29.09.2021
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© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана несут свои фирменные белые флаги после того, как талибы заявили, что захватили афганский пограничный город Спин-Болдака
Сторонники Талибана несут свои фирменные белые флаги после того, как талибы заявили, что захватили афганский пограничный город Спин-Болдака - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
Генпрокурор России назвал реальной опасность активного возобновления с территории Афганистана потоков наркотических средств и оружия.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Ташкенте заявил о существенном росте рисков проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, из-за ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В среду Краснов прибыл с рабочим визитом в Ташкент, где встретился с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Среди прочих тем была затронута ситуация в Афганистане, отмечается в релизе.
"Сегодня существенно возросли риски проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, что требует дополнительной координации усилий по их выявлению и блокированию в местах пересечения границ", – цитирует Краснова пресс-служба ведомства.
Генпрокурор России назвал реальной опасность активного возобновления с территории Афганистана потоков наркотических средств и оружия. Финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды, отметил он.

"В этой связи Игорь Краснов выразил уверенность, что оба ведомства продолжат наращивать имеющийся потенциал взаимодействия по этим и другим направлениям прокурорской деятельности", - поясняется в сообщении.
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Краснов и Юлдашев заключили также меморандум о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами России и Узбекистана в научной и образовательной сферах. Документ предполагает проведение совместных научных исследований по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровой валюты и цифровых финансовых активов, миграции, торговли людьми, распространения наркотических и психотропных средств, коррупции.
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