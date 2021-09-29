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Как пограничники брали взятки за переход границы по поддельным COVID-тестам - видео
Как пограничники брали взятки за переход границы по поддельным COVID-тестам - видео
Видео получения взяток пограничниками кишиневского аэропорта
2021-09-29T16:45+0300
2021-09-29T16:57+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) опубликовал видео дела по расследованию коррупционной схемы в Кишиневском международном аэропорту. На нем видно, как сотрудники Пограничной полиции получают взятки от пассажиров аэропорта. Внимание, присутствует нецензурная лексика! Пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег от пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации.Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции.Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер.Пограничникам грозит до десяти лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.
https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, нац, международный аэропорт кишинева

Как пограничники брали взятки за переход границы по поддельным COVID-тестам - видео

16:45 29.09.2021 (обновлено: 16:57 29.09.2021)
92
© Sputnik / Miroslav RotariМеждународный аэропорт Кишинева
Международный аэропорт Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Всего подозреваемыми по делу проходят 15 пограничников, а задержаны и будут помещены в изолятор НАЦ 13 сотрудников Погранполиции.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) опубликовал видео дела по расследованию коррупционной схемы в Кишиневском международном аэропорту.
На нем видно, как сотрудники Пограничной полиции получают взятки от пассажиров аэропорта.
Внимание, присутствует нецензурная лексика!
Пограничников задержали по делу, которое было открыто 23 июня и содержит 59 эпизодов, в том числе 38 случаев, когда подозреваемые вымогали взятки, и еще 21 случай других нарушений.
Расследование началось на основании оперативной информации и привело к раскрытию коррупционной схемы. Эти нарушения задокументировали сотрудники Службы информации и безопасности, а также Национального инспектората пограничной полиции.
В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Общество
Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников
12:25
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В результате выяснилось, что пограничники аэропорта во время службы в период пандемии организовали схему получения денег от пассажиров, которые покидали страну и у которых были документы с негативным результатом теста ПЦР на коронавирус с признаками фальсификации.
Таким образом, подозреваемые пограничники систематически получали у людей от 50 до 100 евро. Кроме того, злоумышленники вымогали деньги у иностранных граждан и помогали им скрыть нарушения режима самоизоляции.
Помимо этого, они не открывали дела в случае нарушения профилактических эпидемиологических мер.
Пограничникам грозит до десяти лет заключения и запрет занимать определенные должности также на десять лет.
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