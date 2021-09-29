https://ru.sputnik.md/20210929/khurshudov-tsena-na-gaz-bolshe-ne-budet-nizhe-300-dollarov-45069052.html

Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов

Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов

Эксперт в области энергетики дал прогноз цены на газ, которая нас ожидает в 2022 году, и привел примеры США и Европы.

2021-09-29T09:00+0300

2021-09-29T09:00+0300

2021-09-29T09:01+0300

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Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов

Было ожидаемо, что цены на газ станут расти медленно, но жизнь вносит свои коррективы – произошел скачок, и после трех теплых зим наступила холодная, сейчас нас ждет вторая холодная зима. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал сотрудник Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.В заключение Хуршудов отметил, что США построили газовые электростанции, на ресурсах которых они работают, а сейчас начали экспортировать сланцевый газ в Юго-Восточную Азию, что лишает Штаты производственных резервов. Через пару лет стоимость сланцевого газа начнет падать – в Норвегии она уже постепенно снижается, - и тогда останется Катар, откуда далеко доставлять. Отсюда и стоимость газа - 350 долларов за тысячу кубометров.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, газ, газпром, цена на газ