Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210929/khurshudov-tsena-na-gaz-bolshe-ne-budet-nizhe-300-dollarov-45069052.html
Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
Эксперт в области энергетики дал прогноз цены на газ, которая нас ожидает в 2022 году, и привел примеры США и Европы.
2021-09-29T09:00+0300
2021-09-29T09:01+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
газ
газпром
цена на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45070244_0:48:640:408_1920x0_80_0_0_eb4598ac78fc005d1fad9d7f967ef144.jpg
Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
Было ожидаемо, что цены на газ станут расти медленно, но жизнь вносит свои коррективы – произошел скачок, и после трех теплых зим наступила холодная, сейчас нас ждет вторая холодная зима. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал сотрудник Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.В заключение Хуршудов отметил, что США построили газовые электростанции, на ресурсах которых они работают, а сейчас начали экспортировать сланцевый газ в Юго-Восточную Азию, что лишает Штаты производственных резервов. Через пару лет стоимость сланцевого газа начнет падать – в Норвегии она уже постепенно снижается, - и тогда останется Катар, откуда далеко доставлять. Отсюда и стоимость газа - 350 долларов за тысячу кубометров.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45070244_9:0:577:426_1920x0_80_0_0_f3aeb08b5773ef293e6847161266a4c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, газ, газпром, цена на газ

Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов

09:00 29.09.2021 (обновлено: 09:01 29.09.2021)
225
Радио
Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт в области энергетики дал прогноз цены на газ, которая нас ожидает в 2022 году, и привел примеры США и Европы.
Было ожидаемо, что цены на газ станут расти медленно, но жизнь вносит свои коррективы – произошел скачок, и после трех теплых зим наступила холодная, сейчас нас ждет вторая холодная зима. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал сотрудник Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.
"Цена на газ стабилизируется, то есть 900 долларов за тысячу кубометров не будет. К лету цена на газ в Европе достигнет 300-400 долларов, ниже не будет точно, так как цены на газ в США тоже выросли в три раза, а производство при этом остановилось", - считает эксперт.
В заключение Хуршудов отметил, что США построили газовые электростанции, на ресурсах которых они работают, а сейчас начали экспортировать сланцевый газ в Юго-Восточную Азию, что лишает Штаты производственных резервов.
Через пару лет стоимость сланцевого газа начнет падать – в Норвегии она уже постепенно снижается, - и тогда останется Катар, откуда далеко доставлять. Отсюда и стоимость газа - 350 долларов за тысячу кубометров.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:23Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
10:00Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
09:47Где в Кишиневе 29 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:18В аэропорту Кишинева проходят обыски
09:00Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
08:47Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
08:30Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
08:00Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
07:30Молдова начала экспортировать картофель на Украину
07:00Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
01:08Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
00:01"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
ВчераМосква вошла в пятерку лучших городов мира
ВчераМэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
ВчераПосле первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"
ВчераПремьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
ВчераСимоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
ВчераКурс валют на среду: основные игроки теряют в весе
ВчераЭксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ