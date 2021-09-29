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Курс валют на четверг: лей продолжает удивлять
Курс валют на четверг: лей продолжает удивлять
Курс валют на четверг: лей продолжает удивлять
2021-09-29T22:00+0300
2021-09-29T22:00+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 30 сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро просядет на шесть банов и закрепится на уровне 20,5955 лея.Доллар опустится на два бана и будет стоить 17,6627 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 30 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6643 лея. Румынский лей упадет до 4,1623 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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курс валют, лей, рубль, доллар, евро

Курс валют на четверг: лей продолжает удивлять

22:00 29.09.2021
178
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 30 сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро просядет на шесть банов и закрепится на уровне 20,5955 лея.
Доллар опустится на два бана и будет стоить 17,6627 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 30 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6643 лея. Румынский лей упадет до 4,1623 в пересчете на национальную валюту.
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