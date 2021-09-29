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Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
2021-09-29T11:56+0300
2021-09-29T12:00+0300
общество
вулкан
извержение вулкана
лава
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Лава вулкана, извергающегося уже десятый день на испанском острове Пальма (Канарские острова), дошла до океана, передает РИА Новости со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Канар."Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана."Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти убежище.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. В настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы примерно 6 тысяч человек с Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.
https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html
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вулкан, извержение вулкана, лава

Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана

11:56 29.09.2021 (обновлено: 12:00 29.09.2021)
291
© REUTERS / Spanish Emergency Military Unit (UME)/Reuters TVИзвержение вулкана на острове Ла Пальма
Извержение вулкана на острове Ла Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Spanish Emergency Military Unit (UME)/Reuters TV
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Лава вулкана, извергающегося уже десятый день на испанском острове Пальма (Канарские острова), дошла до океана, передает РИА Новости со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Канар.
"Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.
"Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти убежище.
Cumbre Vieja volcano eruption shows no signs of abating - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Видео
Зона катастрофы: извержение вулкана на испанском острове Пальма продолжается
25 сентября, 18:18
314
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. В настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы примерно 6 тысяч человек с Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.
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