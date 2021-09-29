https://ru.sputnik.md/20210929/lava-izverzheniya-vulkan-palma-okean-45127255.html
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
2021-09-29T11:56+0300
2021-09-29T11:56+0300
2021-09-29T12:00+0300
общество
вулкан
извержение вулкана
лава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44989052_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5afeb4a2391211612cfe4b6fda52d31b.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Лава вулкана, извергающегося уже десятый день на испанском острове Пальма (Канарские острова), дошла до океана, передает РИА Новости со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Канар."Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана."Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти убежище.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. В настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы примерно 6 тысяч человек с Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.
https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44989052_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b18694f8a30994a7f081ce6beeefcc4b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вулкан, извержение вулкана, лава
Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
11:56 29.09.2021 (обновлено: 12:00 29.09.2021)
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Лава вулкана, извергающегося уже десятый день на испанском острове Пальма (Канарские острова), дошла до океана, передает РИА Новости
со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Канар.
"Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.
"Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти убежище.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. В настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы примерно 6 тысяч человек с Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.