https://ru.sputnik.md/20210929/lava-izverzheniya-vulkan-palma-okean-45127255.html

Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана

Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана

Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана

2021-09-29T11:56+0300

2021-09-29T11:56+0300

2021-09-29T12:00+0300

общество

вулкан

извержение вулкана

лава

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Лава вулкана, извергающегося уже десятый день на испанском острове Пальма (Канарские острова), дошла до океана, передает РИА Новости со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Канар."Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана."Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти убежище.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. В настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы примерно 6 тысяч человек с Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.

https://ru.sputnik.md/20210925/vulkan-ispania-45041892.html

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вулкан, извержение вулкана, лава