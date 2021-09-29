Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

Игроки тираспольского "Шерифа" перед матчем.
Напряженный момент между Эдемом Азаром из "Реала" и Фернандо Костанца из "Шерифа".
Напряженный момент между Эдемом Азаром из "Реала" и Фернандо Костанца из "Шерифа".
Противостояние футболистов на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Игрок "Шерифа" Джасур Яхшибоев забивает первый гол.
"Шериф" празднует первый гол в ворота противника.
Джасур Яхшибоев, открывший счет, ликует.
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на забитый гол.
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на забитый гол.
Противостояние на поле между игроками "Реала" и "Шерифа".
Винисиус Жуниор из "Реала" против Эдмунда Аддо и Фернандо Костанца.
Эден Азар из "Реала" против Фернандо Костанца.
Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис спасает ворота своей команды.
Игроки "Шерифа" эмоционально отреагировали на назначение судьей пенальти.
Данило Арболеда из "Шерифа" разговаривает с Каримом Бензема из "Реала" перед пенальти.
Данило Арболеда из "Шерифа" разговаривает с Каримом Бензема из "Реала" перед пенальти.
Игрок "Шерифа" Себастьен Тилль празднует свой второй гол.
Себастьен Тилль из "Шерифа" отмечает гол, забитый в ворота "Реала".
Команда "Шерифа" отмечает историческую победу на поле "Сантьяго Бернабеу".