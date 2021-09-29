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Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
Фото яркие кадры матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
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фото, победа, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол

Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

10:23 29.09.2021
6
Тираспольский "Шериф" выиграл у мадридского "Реала" со счетом 2:1.
© REUTERS / JUAN MEDINA

Игроки тираспольского "Шерифа" перед матчем.

Игроки тираспольского &quot;Шерифа&quot; перед матчем. - Sputnik Молдова
1/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Игроки тираспольского "Шерифа" перед матчем.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Напряженный момент между Эдемом Азаром из "Реала" и Фернандо Костанца из "Шерифа".

Напряженный момент между Эдемом Азаром из &quot;Реала&quot; и Фернандо Костанца из &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
2/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Напряженный момент между Эдемом Азаром из "Реала" и Фернандо Костанца из "Шерифа".

© REUTERS / JUAN MEDINA

Противостояние футболистов на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Противостояние футболистов на стадионе &quot;Сантьяго Бернабеу&quot;. - Sputnik Молдова
3/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Противостояние футболистов на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

© REUTERS / JUAN MEDINA

Игрок "Шерифа" Джасур Яхшибоев забивает первый гол.

Игрок &quot;Шерифа&quot; Джасур Яхшибоев забивает первый гол. - Sputnik Молдова
4/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Игрок "Шерифа" Джасур Яхшибоев забивает первый гол.

© REUTERS / JUAN MEDINA

"Шериф" празднует первый гол в ворота противника.

&quot;Шериф&quot; празднует первый гол в ворота противника. - Sputnik Молдова
5/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

"Шериф" празднует первый гол в ворота противника.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Джасур Яхшибоев, открывший счет, ликует.

Джасур Яхшибоев, открывший счет, ликует. - Sputnik Молдова
6/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Джасур Яхшибоев, открывший счет, ликует.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на забитый гол.

Главный тренер &quot;Шерифа&quot; Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на забитый гол. - Sputnik Молдова
7/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на забитый гол.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Противостояние на поле между игроками "Реала" и "Шерифа".

Противостояние на поле между игроками &quot;Реала&quot; и &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
8/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Противостояние на поле между игроками "Реала" и "Шерифа".

© REUTERS / JUAN MEDINA

Винисиус Жуниор из "Реала" против Эдмунда Аддо и Фернандо Костанца.

Винисиус Жуниор из &quot;Реала&quot; против Эдмунда Аддо и Фернандо Костанца. - Sputnik Молдова
9/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Винисиус Жуниор из "Реала" против Эдмунда Аддо и Фернандо Костанца.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Эден Азар из "Реала" против Фернандо Костанца.

Эден Азар из &quot;Реала&quot; против Фернандо Костанца. - Sputnik Молдова
10/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Эден Азар из "Реала" против Фернандо Костанца.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис спасает ворота своей команды.

Вратарь &quot;Шерифа&quot; Георгиос Атанасиадис спасает ворота своей команды. - Sputnik Молдова
11/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис спасает ворота своей команды.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Игроки "Шерифа" эмоционально отреагировали на назначение судьей пенальти.

Игроки &quot;Шерифа&quot; эмоционально отреагировали на назначение судьей пенальти. - Sputnik Молдова
12/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Игроки "Шерифа" эмоционально отреагировали на назначение судьей пенальти.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Данило Арболеда из "Шерифа" разговаривает с Каримом Бензема из "Реала" перед пенальти.

Данило Арболеда из &quot;Шерифа&quot; разговаривает с Каримом Бензема из &quot;Реала&quot; перед пенальти. - Sputnik Молдова
13/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Данило Арболеда из "Шерифа" разговаривает с Каримом Бензема из "Реала" перед пенальти.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Игрок "Шерифа" Себастьен Тилль празднует свой второй гол.

Игрок &quot;Шерифа&quot; Себастьен Тилль празднует свой второй гол. - Sputnik Молдова
14/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Игрок "Шерифа" Себастьен Тилль празднует свой второй гол.

© REUTERS / JUAN MEDINA

Себастьен Тилль из "Шерифа" отмечает гол, забитый в ворота "Реала".

Себастьен Тилль из &quot;Шерифа&quot; отмечает гол, забитый в ворота &quot;Реала&quot;. - Sputnik Молдова
15/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Себастьен Тилль из "Шерифа" отмечает гол, забитый в ворота "Реала".

© REUTERS / JUAN MEDINA

Команда "Шерифа" отмечает историческую победу на поле "Сантьяго Бернабеу".

Команда &quot;Шерифа&quot; отмечает историческую победу на поле &quot;Сантьяго Бернабеу&quot;. - Sputnik Молдова
16/16
© REUTERS / JUAN MEDINA

Команда "Шерифа" отмечает историческую победу на поле "Сантьяго Бернабеу".

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