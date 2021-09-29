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В аэропорту Кишинева проходят обыски
В аэропорту Кишинева проходят обыски
Обыски в международном аэропорту Кишинева
2021-09-29T09:18+0300
2021-09-29T09:33+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
служба информации и безопасности молдовы
обыски
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Служба информации и безопасности (СИБ) проводят проверки в международном аэропорту Кишинева. По данным НАЦ, это сложное дело, начатое 23 июня на основании оперативной информации, в результате которой было выявлено несколько эпизодов взяточничества в отношении авиапассажиров, вылетающих из Молдовы. Расследование рассматривает причастность сотрудников Генерального инспектората пограничной полиции к вымогательству финансовых средств для облегчения пересечения границы в нарушение правил анти-COVID.Больше деталей появится в течение дня.
https://ru.sputnik.md/20210927/obyski-taraklii-zaderzhan-glava-gospredpriyatiya-45077458.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, служба информации и безопасности молдовы, обыски

В аэропорту Кишинева проходят обыски

09:18 29.09.2021 (обновлено: 09:33 29.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAeroportul Chișinău
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Крупные проверки и обыски проходят в международном аэропорту с целью выявления случаев коррупции.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Служба информации и безопасности (СИБ) проводят проверки в международном аэропорту Кишинева.
По данным НАЦ, это сложное дело, начатое 23 июня на основании оперативной информации, в результате которой было выявлено несколько эпизодов взяточничества в отношении авиапассажиров, вылетающих из Молдовы.
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Расследование рассматривает причастность сотрудников Генерального инспектората пограничной полиции к вымогательству финансовых средств для облегчения пересечения границы в нарушение правил анти-COVID.
Больше деталей появится в течение дня.
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