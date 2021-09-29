https://ru.sputnik.md/20210929/mezhdunarodnom-aeroportu-kishineva-45123412.html

В аэропорту Кишинева проходят обыски

В аэропорту Кишинева проходят обыски

Обыски в международном аэропорту Кишинева

2021-09-29T09:18+0300

2021-09-29T09:18+0300

2021-09-29T09:33+0300

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

служба информации и безопасности молдовы

обыски

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Служба информации и безопасности (СИБ) проводят проверки в международном аэропорту Кишинева. По данным НАЦ, это сложное дело, начатое 23 июня на основании оперативной информации, в результате которой было выявлено несколько эпизодов взяточничества в отношении авиапассажиров, вылетающих из Молдовы. Расследование рассматривает причастность сотрудников Генерального инспектората пограничной полиции к вымогательству финансовых средств для облегчения пересечения границы в нарушение правил анти-COVID.Больше деталей появится в течение дня.

https://ru.sputnik.md/20210927/obyski-taraklii-zaderzhan-glava-gospredpriyatiya-45077458.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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