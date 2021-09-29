https://ru.sputnik.md/20210929/mezhdunarodnom-aeroportu-kishineva-45123412.html
В аэропорту Кишинева проходят обыски
В аэропорту Кишинева проходят обыски
Обыски в международном аэропорту Кишинева
2021-09-29T09:18+0300
2021-09-29T09:18+0300
2021-09-29T09:33+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
служба информации и безопасности молдовы
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123319_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0880fdaee6d0e63c145df105e1618ca5.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Служба информации и безопасности (СИБ) проводят проверки в международном аэропорту Кишинева. По данным НАЦ, это сложное дело, начатое 23 июня на основании оперативной информации, в результате которой было выявлено несколько эпизодов взяточничества в отношении авиапассажиров, вылетающих из Молдовы. Расследование рассматривает причастность сотрудников Генерального инспектората пограничной полиции к вымогательству финансовых средств для облегчения пересечения границы в нарушение правил анти-COVID.Больше деталей появится в течение дня.
https://ru.sputnik.md/20210927/obyski-taraklii-zaderzhan-glava-gospredpriyatiya-45077458.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_88920cdfb10060a8d7f739424a8b0554.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, служба информации и безопасности молдовы, обыски
В аэропорту Кишинева проходят обыски
09:18 29.09.2021 (обновлено: 09:33 29.09.2021)
Крупные проверки и обыски проходят в международном аэропорту с целью выявления случаев коррупции.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Служба информации и безопасности (СИБ) проводят проверки в международном аэропорту Кишинева.
По данным НАЦ, это сложное дело, начатое 23 июня на основании оперативной информации, в результате которой было выявлено несколько эпизодов взяточничества в отношении авиапассажиров, вылетающих из Молдовы.
Расследование рассматривает причастность сотрудников Генерального инспектората пограничной полиции к вымогательству финансовых средств для облегчения пересечения границы в нарушение правил анти-COVID.
Больше деталей появится в течение дня.