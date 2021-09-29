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МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
2021-09-29T13:45+0300
2021-09-29T13:45+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.Российская сторона, как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы, в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
https://ru.sputnik.md/20210419/voyazh-sandu-v-strasburg-chto-zayavila-prezident-moldovy-na-vstreche-s-glavoy-se-34440467.html
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в мире, совет европы

МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран

13:45 29.09.2021
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© Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Главное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Dominique Boutin
/
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Заявление сделал директор департамента МИД Ринат Аляутдинов.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.

"Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами - членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.

Российская сторона, как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы, в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.
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На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
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