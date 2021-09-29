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МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
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© Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© Sputnik / Dominique Boutin/
Заявление сделал директор департамента МИД Ринат Аляутдинов.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.
"Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами - членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.
Российская сторона, как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы, в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.
На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".