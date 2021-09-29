https://ru.sputnik.md/20210929/mid-rf-sovet-evropy-vmeshivaetsya-v-dela-drugikh-stran-45128086.html

МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран

МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран

МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран

2021-09-29T13:45+0300

2021-09-29T13:45+0300

2021-09-29T13:45+0300

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совет европы

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.Российская сторона, как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы, в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".

https://ru.sputnik.md/20210419/voyazh-sandu-v-strasburg-chto-zayavila-prezident-moldovy-na-vstreche-s-glavoy-se-34440467.html

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