Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210929/mid-rossii-situatsiyu-pusk-raketi-kndr-45128859.html
В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР
В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР
Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. 29.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-29T13:15+0300
2021-09-29T13:22+0300
россия
мид рф
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0e/33239089_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_04590d374f507d292649b6cf4dc8da37.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Россия следит за информацией о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости."Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему, соотносим ее, естественно, с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которыми был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей КНДР", - сказал Рябков журналистам.По его словам, последние пуски ракет, в том числе испытание гиперзвуковых ракет, "проецируются на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова"."Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем. Мы считаем, что есть альтернативный путь, и чем скорее политический процесс и диалог будут возобновлены, тем лучше для безопасности всей Северо-Восточной Азии и глобальной безопасности тоже", - подчеркнул Рябков.Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
https://ru.sputnik.md/20210903/raketu-alpha-podorvali-kosmicheskie-sily-ssha-44449808.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0e/33239089_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7f2c09380be0428fafc7807d47c89330.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид рф, ракеты

В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР

13:15 29.09.2021 (обновлено: 13:22 29.09.2021)
230
© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Россия следит за информацией о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
"Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему, соотносим ее, естественно, с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которыми был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей КНДР", - сказал Рябков журналистам.
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Общество
Ракету Alpha подорвали Космические силы США
3 сентября, 14:50
191
По его словам, последние пуски ракет, в том числе испытание гиперзвуковых ракет, "проецируются на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова".

"Главное сейчас - не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу", - добавил замминистра.

"Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем. Мы считаем, что есть альтернативный путь, и чем скорее политический процесс и диалог будут возобновлены, тем лучше для безопасности всей Северо-Восточной Азии и глобальной безопасности тоже", - подчеркнул Рябков.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:45Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
14:27Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
14:15В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
14:00Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта
13:45МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
13:15В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР
12:45НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
12:25Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников
11:56Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
11:33В Молдову прибыл президент Германии
11:15Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
10:49Назван лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
10:23Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
10:00Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
09:47Где в Кишиневе 29 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:18В аэропорту Кишинева проходят обыски
09:00Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
08:47Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
08:30Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
08:00Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем