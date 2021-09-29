https://ru.sputnik.md/20210929/mid-rossii-situatsiyu-pusk-raketi-kndr-45128859.html

В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР

В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР

Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. 29.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-29T13:15+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Россия следит за информацией о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости."Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему, соотносим ее, естественно, с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которыми был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей КНДР", - сказал Рябков журналистам.По его словам, последние пуски ракет, в том числе испытание гиперзвуковых ракет, "проецируются на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова"."Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем. Мы считаем, что есть альтернативный путь, и чем скорее политический процесс и диалог будут возобновлены, тем лучше для безопасности всей Северо-Восточной Азии и глобальной безопасности тоже", - подчеркнул Рябков.Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.

https://ru.sputnik.md/20210903/raketu-alpha-podorvali-kosmicheskie-sily-ssha-44449808.html

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