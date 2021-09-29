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Михалков: российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Михалков: российские фильмы не смогут получить "Оскар"
Михалков: российские фильмы не смогут получить "Оскар"
2021-09-29T23:37+0300
2021-09-29T23:37+0300
культура
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Российский режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.По мнению режиссера, ни одна картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне. "Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году, когда его "Утомленные солнцем" были признаны лучшим фильмом на иностранном языке.
https://ru.sputnik.md/20200913/Oskar-uzhe-kakoy-to-ne-takoy-kak-novye-pravila-izmenyat-nominatsiyu--video-31653557.html
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россия, михалков

Михалков: российские фильмы не смогут получить "Оскар"

23:37 29.09.2021
112
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкNikita Mihalkov
Nikita Mihalkov - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Знаменитый режиссер уверен, что российский фильмы не могут быть претендентами на "Оскар" из-за сильной политизированности премии.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Российский режиссер Никита Михалков полагает, что российским фильмам нет смысла участвовать в премии "Оскар". Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Ташкенте.
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По мнению режиссера, ни одна картина из России не могла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне. "Потому что "Оскар" уже стал никаким", — пояснил Михалков.
Он добавил, что, может быть, кому-то и нужно участвовать в "Оскаре", но он "стал абсолютно политизированным".
Сам Михалков получил "Оскар" в 1995 году, когда его "Утомленные солнцем" были признаны лучшим фильмом на иностранном языке.
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