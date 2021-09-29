https://ru.sputnik.md/20210929/minobazovaniya-oprovergli-sluchai-uvolneniya-45141241.html

В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей

В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей

В Минобазования опровергли случаи увольнения учителей

2021-09-29T17:40+0300

2021-09-29T17:40+0300

2021-09-29T17:50+0300

общество

в молдове

молдова

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Министерство образования и исследований выступило с уточнением по поводу появившейся информации, что из системы ушли 32 учителя. По данным министерства, информация появилась от Федерации профсоюзов образования и науки 23 сентября и речь шла о четырех районах: Хынчештском, Глодянском, Каушанском и Штефан-Водском.В связи с этим министерство запросило данные о реальной ситуации из местных органов власти и учреждений в сфере образования. Так, ведомству была представлена информация о заявлениях об отставке от дидактических кадров. "После анализа данных за период 23 августа - 23 сентября не было подтверждено ни одного случая увольнения дидактических кадров в связи с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - пояснили в министерстве. По данным ведомства, было зафиксировано лишь два случая отставки вспомогательного персонала, эти ситуации изучат отдельно. В заключение в министерстве выразили сожаление, что в обществе появилась такая дезинформация. В связи с этим в ведомстве сообщили, что продолжают корректный диалог с профсоюзами в интересах образовательного сообщества.

https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, министерство образования, культуры и исследований республики молдова