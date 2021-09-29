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https://ru.sputnik.md/20210929/minobazovaniya-oprovergli-sluchai-uvolneniya-45141241.html
В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей
В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей
В Минобазования опровергли случаи увольнения учителей
2021-09-29T17:40+0300
2021-09-29T17:50+0300
общество
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министерство образования, культуры и исследований республики молдова
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Министерство образования и исследований выступило с уточнением по поводу появившейся информации, что из системы ушли 32 учителя. По данным министерства, информация появилась от Федерации профсоюзов образования и науки 23 сентября и речь шла о четырех районах: Хынчештском, Глодянском, Каушанском и Штефан-Водском.В связи с этим министерство запросило данные о реальной ситуации из местных органов власти и учреждений в сфере образования. Так, ведомству была представлена информация о заявлениях об отставке от дидактических кадров. "После анализа данных за период 23 августа - 23 сентября не было подтверждено ни одного случая увольнения дидактических кадров в связи с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - пояснили в министерстве. По данным ведомства, было зафиксировано лишь два случая отставки вспомогательного персонала, эти ситуации изучат отдельно. В заключение в министерстве выразили сожаление, что в обществе появилась такая дезинформация. В связи с этим в ведомстве сообщили, что продолжают корректный диалог с профсоюзами в интересах образовательного сообщества.
https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, министерство образования, культуры и исследований республики молдова

В Минпросвете опровергли случаи увольнения учителей

17:40 29.09.2021 (обновлено: 17:50 29.09.2021)
138
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В министерстве сообщили лишь о двух случаях увольнений среди сотрудников вспомогательного персонала.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Министерство образования и исследований выступило с уточнением по поводу появившейся информации, что из системы ушли 32 учителя.
По данным министерства, информация появилась от Федерации профсоюзов образования и науки 23 сентября и речь шла о четырех районах: Хынчештском, Глодянском, Каушанском и Штефан-Водском.
В связи с этим министерство запросило данные о реальной ситуации из местных органов власти и учреждений в сфере образования. Так, ведомству была представлена информация о заявлениях об отставке от дидактических кадров.
"После анализа данных за период 23 августа - 23 сентября не было подтверждено ни одного случая увольнения дидактических кадров в связи с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - пояснили в министерстве.
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
23 сентября, 21:20
346
По данным ведомства, было зафиксировано лишь два случая отставки вспомогательного персонала, эти ситуации изучат отдельно.
В заключение в министерстве выразили сожаление, что в обществе появилась такая дезинформация. В связи с этим в ведомстве сообщили, что продолжают корректный диалог с профсоюзами в интересах образовательного сообщества.
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