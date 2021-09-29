https://ru.sputnik.md/20210929/mks-nauka-45139899.html

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

2021-09-29T19:05+0300

2021-09-29T19:05+0300

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На Международной космической станции (МКС) перевели корабль "Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, от модуля "Рассвет" к многофункциональному лабораторному модулю "Наука". Перестыковку осуществляли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай."Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к "Науке", который вошел в состав МКС 29 июля. По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.Перестыковка необходима для освобождения места кораблю "Союз МС-19", на борту которого прилетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС. Прибытие нового экипажа ожидается пятого октября.

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