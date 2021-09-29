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К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль
2021-09-29T19:05+0300
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На Международной космической станции (МКС) перевели корабль "Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, от модуля "Рассвет" к многофункциональному лабораторному модулю "Наука". Перестыковку осуществляли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай."Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к "Науке", который вошел в состав МКС 29 июля. По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.Перестыковка необходима для освобождения места кораблю "Союз МС-19", на борту которого прилетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС. Прибытие нового экипажа ожидается пятого октября.
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К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
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К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

19:05 29.09.2021 (обновлено: 19:11 29.09.2021)
289
© Ruptly / NASA TV
Экипаж МКС перестыковал "Союз МС-18" на новый модуль "Наука" для корабля, который привезет на станцию съемочную группу первого художественного фильма, снятого в космосе.
На Международной космической станции (МКС) перевели корабль "Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, от модуля "Рассвет" к многофункциональному лабораторному модулю "Наука".
Перестыковку осуществляли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к "Науке", который вошел в состав МКС 29 июля. По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.
Перестыковка необходима для освобождения места кораблю "Союз МС-19", на борту которого прилетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС. Прибытие нового экипажа ожидается пятого октября.
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