https://ru.sputnik.md/20210929/moldavskie-perevozchiki-45147038.html

Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом

Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом

Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом

2021-09-29T20:56+0300

2021-09-29T20:56+0300

2021-09-29T20:56+0300

общество

в молдове

транспорт

молдова

тариф за проезд

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Транспортные компании пытаются справиться с ростом цен на топливо и несут значительные убытки, и, если их снова проигнорируют, они выйдут на протест. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса.Он также заявил, что перевозчики подадут заявку в Министерство инфраструктуры и регионального развития с просьбой в срочном порядке произвести расчеты и утвердить новый тариф. В противном случае перевозчики грозятся выйти на протесты, либо не выводить машины на маршруты.Алекса уточнил, что автоперевозчики согласны и на постепенное повышение тарифов.В связи с этим транспортники выдвинули властям ультиматум: в течение 30 дней пересмотреть тарифы на междугородние рейсы."С момента регистрации нашего обращения, у государственных властей есть 30 дней на его рассмотрение. Но если срок будет продлен, протесты не заставят себя долго ждать", - сказал Алекса.Он добавил, что тариф на поездку должен превышать один лей за километр, тогда как сейчас он составляет 60 банов.

https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, транспорт, молдова, тариф за проезд