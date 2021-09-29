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Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом
Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом
Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом
2021-09-29T20:56+0300
2021-09-29T20:56+0300
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транспорт
молдова
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Транспортные компании пытаются справиться с ростом цен на топливо и несут значительные убытки, и, если их снова проигнорируют, они выйдут на протест. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса.Он также заявил, что перевозчики подадут заявку в Министерство инфраструктуры и регионального развития с просьбой в срочном порядке произвести расчеты и утвердить новый тариф. В противном случае перевозчики грозятся выйти на протесты, либо не выводить машины на маршруты.Алекса уточнил, что автоперевозчики согласны и на постепенное повышение тарифов.В связи с этим транспортники выдвинули властям ультиматум: в течение 30 дней пересмотреть тарифы на междугородние рейсы."С момента регистрации нашего обращения, у государственных властей есть 30 дней на его рассмотрение. Но если срок будет продлен, протесты не заставят себя долго ждать", - сказал Алекса.Он добавил, что тариф на поездку должен превышать один лей за километр, тогда как сейчас он составляет 60 банов.
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в молдове, транспорт, молдова, тариф за проезд

Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом

20:56 29.09.2021
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Общественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Перевозчики направят заявку в Министерство инфраструктуры и регионального развития с просьбой в срочном порядке произвести расчеты и утвердить новый тариф.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Транспортные компании пытаются справиться с ростом цен на топливо и несут значительные убытки, и, если их снова проигнорируют, они выйдут на протест. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса.

"За последние три месяца цена на дизельное топливо выросла на три лея за литр. Очевидно, что это сильно ударило по перевозчикам. Мы и так до этого подорожания с трудом справлялись с предъявляемыми к нам требованиям. Но эти игры на рынке нефтепродуктов, конечно же, заставляют нас искать экстренные решения ", – сказал Алекса.

Он также заявил, что перевозчики подадут заявку в Министерство инфраструктуры и регионального развития с просьбой в срочном порядке произвести расчеты и утвердить новый тариф. В противном случае перевозчики грозятся выйти на протесты, либо не выводить машины на маршруты.
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Алекса уточнил, что автоперевозчики согласны и на постепенное повышение тарифов.

"Расчеты обязательно покажут, что необходимо существенное повышение тарифов, потому что последнее увеличение цен на перевозки, произошедшее почти два года назад, не покрывало произведенные тогда расчеты", – отметил Алекса.

В связи с этим транспортники выдвинули властям ультиматум: в течение 30 дней пересмотреть тарифы на междугородние рейсы.
"С момента регистрации нашего обращения, у государственных властей есть 30 дней на его рассмотрение. Но если срок будет продлен, протесты не заставят себя долго ждать", - сказал Алекса.
Он добавил, что тариф на поездку должен превышать один лей за километр, тогда как сейчас он составляет 60 банов.
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