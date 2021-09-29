https://ru.sputnik.md/20210929/moldavskoe-vinodeliye-45146294.html

Появится ли у молдавского виноделия узнаваемое лицо

Появится ли у молдавского виноделия узнаваемое лицо

Появится ли у молдавского виноделия узнаваемое лицо

2021-09-29T21:18+0300

2021-09-29T21:18+0300

2021-09-29T21:30+0300

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Нынешней осенью в Молдове сбор урожая технических сортов винограда запаздывает как минимум на 20 дней. Начавшаяся в третьей декаде сентября уборка, по прогнозам специалистов, продлится до 15-го, а то и (в случае со сложными сортами) до 20 октября.Урожайность падает…Эксперты Национального бюро винограда и вина (НБВиВ) и виноделы-практики в один голос утверждают, что столь неблагоприятного с точки зрения метеорологических условий года в республике не было два десятка лет. И если прошлый, 2020-й, потрепал нервы отечественным сельхозпроизводителям сильнейшей засухой, то нынешний – низкими температурами и рекордно обильными дождями.Во-первых, в конце марта, когда некоторые технические сорта винограда уже пошли в развитие, ударили заморозки до –5 градусов, вызвав гибель почек на ряде виноградников в стране.Во-вторых, вплоть до начала второй декады июня в Молдове держались аномально низкие температуры, затормозившие рост и развитие лозы.В-третьих, частые и сильные дожди, в том числе перед цветением и в начальной его стадии, на некоторых участках весьма негативно сказались на опылении винограда. Кроме того, размытая дождевой водой почва попросту не пропускала на территорию виноградников специальную сельскохозяйственную технику, затруднив обработку лозы против болезней (впавшие в отчаянье фермеры поговаривали даже о необходимости использовать вертолеты). В результате, сообщают виноградари, во многих регионах ягоды были повреждены в той или иной степени – от 10% до 100%.Впрочем, несмотря на целый букет проблем нынешнего года, на отдельных плантациях технических сортов, по мнению экспертов, можно ожидать вполне удовлетворительную урожайность – 16-18 тонн с гектара. Другое дело, что в это же время у соседей урожай может не превышать и двух тонн.Вероятнее всего, наиболее оптимальными по физико-химическим показателям в урожае 2021 года будут белые сорта. Что касается красных, то молдавские виноградари утверждают, что в нынешних условиях больше всего не повезло сорту "Мерло" – его урожай будет самым низким за многие годы.... а экспорт растетИнтересно, что на фоне этих метеорологических невзгод неожиданно оптимистично выглядят показатели экспорта молдавского вина за первые семь месяцев 2021-го.Так, по данным НБВиВ, за январь-июль из Молдовы в 63 страны было экспортировано винодельческой продукции на 1 миллиард 665 миллионов леев, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 15,6% больше. Если же говорить только об экспорте бутилированного вина, то этот рост и вовсе составляет 32%. Причем специалисты особо отмечают рывок продаж на зарубежных рынках молдавского игристого вина.Отметим также, что объемы поставок возросли в каждую из стран, входящих в первую десятку импортеров молдавских вин.Например, в Российскую Федерацию, в сравнении с прошлым годом, молдавский винный экспорт вырос почти на 60%, в Канаду – почти на 15%, в Румынию и Чехию – примерно на 7%, а в США и Турцию увеличился более чем в два раза.Понятно, что цифры растут на фоне резкого прошлогоднего падения, связанного с пандемией. Однако, во многих случаях положительная динамика прослеживается и в сравнении с безковидным 2019 годом.Задача сложная, но интереснаяДругой позитивный факт, который необходимо отметить, – возрастающая осмысленность, целесообразность и скоординированность взаимоотношений отечественных виноградарей и виноделов.Эксперт отмечает, что государство в последние несколько лет начало практиковать субвенционирование виноградарей, адресно выделяя средства под посадку и возделывание конкретных сортов. Это же соотносится и с требованием указывать регион происхождения вина, то, что во французском виноделии обозначается термином "терруар".Более того, в данный момент в недрах Минсельхоза и НБВиВ разрабатывается Стратегия развития молдавского виноградарства и виноделия до 2030 года. Причем одной из главных целей программы (отметим это особо) ее авторы видят структуру сортов винограда, в которой традиционные молдавские составляют пятую часть."Так сложилось давно: когда потребитель на международном рынке пробует каберне, он думает о Франции, о Бордо, когда, скажем, видит на этикетке "Пино нуар", сразу вспоминает Бургундию. Мы достаточно реалистично смотрим на вещи и понимаем, что с классическими европейскими сортами Молдове крайне сложно конкурировать на международных рынках. Другое дело – наши автохтонные сорта. Красные "фетяска нягрэ", "рара нягрэ", белые "фетяска албэ", "фетяска регалэ", "виорика" в купажах с европейской классикой, по мнению наших экспертов, имеют хорошие перспективы на зарубежных рынках. Разумеется, при условии, что это будут высококачественные вина", – говорит Владимир Коробка.Другими словами, это означает, что в восприятии международного потребителя у молдавского вина должно, наконец, появиться отчетливое, легко узнаваемое лицо. Задача амбициозная, невероятно сложная и оттого очень интересная.

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стратегия, виноделие, виноградарство, урожай, аналитика , в молдове, молдова