https://ru.sputnik.md/20210929/moldova-eksport-kartofel-45114429.html
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
2021-09-29T07:30+0300
2021-09-29T07:30+0300
2021-09-29T07:30+0300
экономика
украина
молдова
картофель
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В сезоне 2020/21 года цены на картофель в Молдове оказались крайне низкими по причине дешевого импорта из Евросоюза. Однако молдавские фермеры не снизили площади под клубнеплодом, потому что нереализованные остатки товарного картофеля они использовали в качестве посадочного материала, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit.Таким образом, ситуация на картофельном рынке выглядит весьма необычно: Украина и импортирует, и экспортирует картофель одновременно, причем во время его уборки. При этом вся внешняя торговля картофелем Украины в данный момент идет с совершенно неожиданными странами. Поэтому не исключено, что новый картофельный сезон преподнесет участникам рынка еще немало сюрпризов.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
украина, молдова, картофель, в молдове
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
Эксперты расценивают этот факт как сенсационный, поскольку Молдова прежде была традиционным рынком сбыта украинского картофеля.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik.
В сезоне 2020/21 года цены на картофель в Молдове оказались крайне низкими по причине дешевого импорта из Евросоюза. Однако молдавские фермеры не снизили площади под клубнеплодом, потому что нереализованные остатки товарного картофеля они использовали в качестве посадочного материала, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit
.
"Как результат – на данный момент цены на картофель в Молдове самые низкие в регионе – даже ниже, чем в Польше, и картофелеводы страны уже открыто говорят о переходе с выращивания картофеля на выращивание зерновых. Однако продать продукцию, выращенную в 2021 году, нужно. И вот одним из таких рынков сбыта для картофелеводов северной Молдовы, стали приграничные регионы Украины, ведь здесь цены сейчас заметно выше, чем в Молдове и спрос на картофель довольно высокий", – пишет EastFruit.
Таким образом, ситуация на картофельном рынке выглядит весьма необычно: Украина и импортирует, и экспортирует картофель одновременно, причем во время его уборки. При этом вся внешняя торговля картофелем Украины в данный момент идет с совершенно неожиданными странами. Поэтому не исключено, что новый картофельный сезон преподнесет участникам рынка еще немало сюрпризов.