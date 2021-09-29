Молдова начала экспортировать картофель на Украину

"Как результат – на данный момент цены на картофель в Молдове самые низкие в регионе – даже ниже, чем в Польше, и картофелеводы страны уже открыто говорят о переходе с выращивания картофеля на выращивание зерновых. Однако продать продукцию, выращенную в 2021 году, нужно. И вот одним из таких рынков сбыта для картофелеводов северной Молдовы, стали приграничные регионы Украины, ведь здесь цены сейчас заметно выше, чем в Молдове и спрос на картофель довольно высокий", – пишет EastFruit.