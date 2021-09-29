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Молдова начала экспортировать картофель на Украину
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
Молдова начала экспортировать картофель на Украину
2021-09-29T07:30+0300
2021-09-29T07:30+0300
экономика
украина
молдова
картофель
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В сезоне 2020/21 года цены на картофель в Молдове оказались крайне низкими по причине дешевого импорта из Евросоюза. Однако молдавские фермеры не снизили площади под клубнеплодом, потому что нереализованные остатки товарного картофеля они использовали в качестве посадочного материала, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit.Таким образом, ситуация на картофельном рынке выглядит весьма необычно: Украина и импортирует, и экспортирует картофель одновременно, причем во время его уборки. При этом вся внешняя торговля картофелем Украины в данный момент идет с совершенно неожиданными странами. Поэтому не исключено, что новый картофельный сезон преподнесет участникам рынка еще немало сюрпризов.
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Дмитрий Терехов
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украина, молдова, картофель, в молдове

Молдова начала экспортировать картофель на Украину

07:30 29.09.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Эксперты расценивают этот факт как сенсационный, поскольку Молдова прежде была традиционным рынком сбыта украинского картофеля.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В сезоне 2020/21 года цены на картофель в Молдове оказались крайне низкими по причине дешевого импорта из Евросоюза. Однако молдавские фермеры не снизили площади под клубнеплодом, потому что нереализованные остатки товарного картофеля они использовали в качестве посадочного материала, сообщает специализированное интернет-издание EastFruit.

"Как результат – на данный момент цены на картофель в Молдове самые низкие в регионе – даже ниже, чем в Польше, и картофелеводы страны уже открыто говорят о переходе с выращивания картофеля на выращивание зерновых. Однако продать продукцию, выращенную в 2021 году, нужно. И вот одним из таких рынков сбыта для картофелеводов северной Молдовы, стали приграничные регионы Украины, ведь здесь цены сейчас заметно выше, чем в Молдове и спрос на картофель довольно высокий", – пишет EastFruit.

Таким образом, ситуация на картофельном рынке выглядит весьма необычно: Украина и импортирует, и экспортирует картофель одновременно, причем во время его уборки. При этом вся внешняя торговля картофелем Украины в данный момент идет с совершенно неожиданными странами. Поэтому не исключено, что новый картофельный сезон преподнесет участникам рынка еще немало сюрпризов.
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