https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-dostavili-partiyu-vaktsiny-sinovac-turkey-45140067.html

В Молдову доставили партию вакцины Sinovac из Турции

В Молдову доставили партию вакцины Sinovac из Турции

В Молдову доставили партию вакцины Sinovac из Турции

2021-09-29T17:10+0300

2021-09-29T17:10+0300

2021-09-29T17:19+0300

коронавирус

в молдове

молдова

гуманитарная помощь

минздрав

вакцинация

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Турция предоставила Молдове партию в 70 тысяч доз китайской вакцины Sinovac. На официальной церемонии приема гуманитарной помощи в среду присутствовали глава Минздрава Алла Немеренко и посол Турции в Молдове Гюрол Секменсюер.По словам Немеренко, большое количество граждан Молдовы хочет привиться именно этим препаратом, поэтому было решено предоставить населению такую возможность.Министр также поблагодарила Турцию за всю оказанную помощь республике в период пандемии на общую сумму в четыре миллиона леев.Немеренко призвала пройти вакцинацию, чтобы быстрее преодолеть пандемию."Турция была рядом с Молдовой во все периоды с момента обретения независимости республики, помогая во многих областях", - заявил, в свою очередь, Секменсюер.В заключение он отметил, что эта партия вакцины против коронавируса - знак открытости турецких властей в оказании помощи Молдове и дальше. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, гуманитарная помощь, минздрав, вакцинация, алла немеренко