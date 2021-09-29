https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-pribyl-prezident-germany-45127700.html
В Молдову прибыл президент Германии
В Молдову прибыл президент Германии
В Молдову прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
2021-09-29T11:33+0300
2021-09-29T11:33+0300
2021-09-29T11:58+0300
в молдове
молдова
германия
франк-вальтер штайнмайер
политика
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/832/81/8328131_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_fabe0b794ff8ad3875e754732c369fad.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.Президентский оркестр исполнил гимны Германии и Молдовы.Затем лидеры двух стран - Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер - проследовали в президентский дворец.В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Федерального президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
https://ru.sputnik.md/20210927/v-evroparlamente-pozdravili-sdpg-s-pobedoy-na-vyborakh-v-germanii-45072936.html
молдова
германия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/832/81/8328131_0:0:3203:2402_1920x0_80_0_0_5c4fe1d384e26c06cb269f47b04f26cd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, германия, франк-вальтер штайнмайер, майя санду
В Молдову прибыл президент Германии
11:33 29.09.2021 (обновлено: 11:58 29.09.2021)
Начался официальный визит лидера Германии в Молдову.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.
Президентский оркестр исполнил гимны Германии и Молдовы.
Затем лидеры двух стран - Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер - проследовали в президентский дворец.
В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.
Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.
Федерального президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.