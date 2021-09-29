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В Молдову прибыл президент Германии
В Молдову прибыл президент Германии
В Молдову прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
2021-09-29T11:33+0300
2021-09-29T11:58+0300
в молдове
молдова
германия
франк-вальтер штайнмайер
политика
майя санду
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.Президентский оркестр исполнил гимны Германии и Молдовы.Затем лидеры двух стран - Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер - проследовали в президентский дворец.В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Федерального президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
https://ru.sputnik.md/20210927/v-evroparlamente-pozdravili-sdpg-s-pobedoy-na-vyborakh-v-germanii-45072936.html
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в молдове, молдова, германия, франк-вальтер штайнмайер, майя санду

В Молдову прибыл президент Германии

11:33 29.09.2021 (обновлено: 11:58 29.09.2021)
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© AP Photo / Michael SohnFrank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Начался официальный визит лидера Германии в Молдову.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.
Президентский оркестр исполнил гимны Германии и Молдовы.
Затем лидеры двух стран - Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер - проследовали в президентский дворец.
В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.
Olaf Scholz - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.
Федерального президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
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