https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-pribyl-prezident-germany-45127700.html

В Молдову прибыл президент Германии

В Молдову прибыл президент Германии

В Молдову прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

2021-09-29T11:33+0300

2021-09-29T11:33+0300

2021-09-29T11:58+0300

в молдове

молдова

германия

франк-вальтер штайнмайер

политика

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.Президентский оркестр исполнил гимны Германии и Молдовы.Затем лидеры двух стран - Майя Санду и Франк-Вальтер Штайнмайер - проследовали в президентский дворец.В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Федерального президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.

https://ru.sputnik.md/20210927/v-evroparlamente-pozdravili-sdpg-s-pobedoy-na-vyborakh-v-germanii-45072936.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, германия, франк-вальтер штайнмайер, майя санду