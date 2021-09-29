https://ru.sputnik.md/20210929/moratoriy-na-vysylku-nelegalnykh-migrantov-iz-rf-mogut-prodlit-45137896.html

Мораторий на высылку нелегальных мигрантов из РФ могут продлить

Мораторий на высылку нелегальных мигрантов из РФ могут продлить

Мораторий на высылку нелегальных мигрантов из РФ могут продлить

2021-09-29T16:00+0300

2021-09-29T16:00+0300

2021-09-29T16:05+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Истекающий 30 сентября мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен, пишет "КоммерсантЪ" (“Ъ”) со ссылкой на информацию, полученную от главы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева и нескольких других источников, в том числе в правительстве России. С апреля 2020 года действует подписанный Владимиром Путиным указ, в условиях пандемии разрешающий иностранцам на законных основаниях не возобновлять документы о временном пребывании в России. Документ уже один раз продлевался - в июне нынешнего года. Ранее МВД РФ предупредило: те, кто не успеет оформить документы, будут депортированы с дальнейшим запретом на въезд в Россию.Как сообщил “Ъ” глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, по его информации, мораторий на выдворение иностранцев-нелегалов из России может быть продлен после 30 сентября. "Подробностей господин Фадеев не раскрыл, сказав лишь, что он "разбирается с этой темой". Информированные источники “Ъ” в правительстве РФ также считают, что действие моратория, установленного президентским указом, будет продлено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос “Ъ” о том, собирается ли Владимир Путин продлить действие моратория", - отмечает издание.Ранее в российских СМИ со ссылкой на документ, подписанный первым заместителем главы МВД Александром Горовым, появилась информация, что с 1 октября будут проводиться полицейские проверки с целью выявления нелегальных мигрантов. "А перед руководителями миграционных подразделений руководство МВД поставило задачу обеспечить контроль выезда из России нарушителей", - пишет “Ъ”.Издание обратилось в московскую полицию с просьбой прокомментировать подлинность этого документа. "На запрос не ответили, но напомнили об окончании действия моратория с 1 октября", - пишет газета. Также остался без ответа и запрос “Ъ” в МВД России. "В пресс-службе ведомства уточнили, что в среду начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова проведет пресс-конференцию, посвященную этой проблеме. На вопрос, будет ли там объявлено о новом этапе послаблений для мигрантов, в МВД сказали: "Это не исключено".По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. Почти 900 тыс. иностранцев имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в РФ большинство составляют граждане стран СНГ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял, что в России находятся около 10–12 млн мигрантов, "но эта цифра плавает".

https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-moskvy-migrantam-neobkhodimo-legalizovatsya-do-oktyabrya-45072126.html

https://ru.sputnik.md/20210819/migranty-uchastniki-draki-u-metro-kuzminki-deportirovany-iz-rossii-44047175.html

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в мире, мигранты