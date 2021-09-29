https://ru.sputnik.md/20210929/moskva-mify-migranty-45148368.html

"Зарабатывают и уезжают": как Москва борется с мифами о мигрантах

"Зарабатывают и уезжают": как Москва борется с мифами о мигрантах

"Зарабатывают и уезжают": как Москва борется с мифами о мигрантах

2021-09-29T22:44+0300

2021-09-29T22:44+0300

2021-09-29T22:55+0300

общество

россия

миграны

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik, Данара Курманова. Участившиеся драки мигрантов в Москве вызывают беспокойство и у жителей, и у властей российской столицы. С таким заявлением выступил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков 29 сентября на конференции "Москва – территория взаимопонимания" в Общественной палате Российской Федерации (ОПРФ).В итоге спикеры конференции насчитали 5 главных мифов о мигрантах. Как они звучат – в материале Sputnik.Миф 1: мигранты – это люди только с низкой квалификациейКогда в СМИ говорят о мигрантах, то уделяют внимание в основном рабочим, рассуждает профессор, член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох. "А это широкая категория, – уточняет он. – Есть межгосударственная миграция, есть внутригосударственная, которая включает в себя маятниковую миграцию. То есть, если человек из Люберец приехал в Москву и вечером вернулся, он тоже мигрант, только маятниковый".Также существует учебная миграция (люди, приезжающие в Россию получать образование) или спортивная (иностранные участники соревнований), перечисляет Волох. Поэтому, когда в отдельных СМИ о мигрантах говорят лишь в негативном ключе, как о людях с низкой квалификацией, это ошибка, говорит эксперт.Миф 2: все преступления – из-за мигрантовВ распространении этого стереотипа тоже виноваты "недобросовестные СМИ и не совсем честные политтехнологи", утверждает Волох."Акцентируют внимание на негативных последствиях, – говорит он. – А почему никто не вспоминает цифры, которые в России были до пандемии? Иностранные граждане и лица без гражданства совершают до 2% от общего количества преступлений в стране. Конечно, даже если преступление совершено, оно не должно остаться без внимания. Но драматизировать ситуацию не стоит".Проблема в том, что москвичи не получают регулярную информацию о многонациональности своего города, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге."И у москвичей, и у мигрантов проблемы восприятия взаимоотношений. Советскому поколению еще в детском саду рассказали, что такое дружба народов и как она важна, а молодежь этого не знает. Не знает, что Москва живет богатейшей этнической жизнью, сколько национальных мероприятий у нас проходит, не видит параллелей между нашими культурами. Отсюда и боязнь чужаков", – говорит она.Миф 3: старейшины землячеств остановят дракиКогда представители власти узнают о драках мигрантов, первая их реакция – это обращения к руководителям национальных общин. Почему? Потому что многие наслышаны о том, как на Востоке принято почитать старших, объясняет Лянге. Однако в реальности ни одно этнокультурное объединение не может решить подобных проблем."В Москве нет жесткой иерархии "старший-младший", – говорит она. – Да и приезжая сюда, люди хотят раствориться. Они не хотят иметь дело с аксакалами, а для некоторых представителей молодежи вовсе нет авторитетов".Впрочем, добавляет Лянге, даже если лидеры мнений в общине есть, вряд ли они будут публично говорить о проблемах, царящих внутри сообщества – например, о том, что мигранты переносят происходящие на родине межнациональные или территориальные конфликты в Россию."В июле этого года Гильдия межэтнической журналистики создала неформальное сообщество журналистов-мигрантов, которые могли бы доносить информацию о проектах, которые помогут их соотечественникам адаптироваться в Москве, – рассказывает она. – Мы проводили мониторинг, общались с представителями общин, и те не готовы транслировать проблемы мигрантов. "О нас и так много плохого говорят, если мы скажем о проблеме, только укрепим образ", – вот их ответ. И получается, такие вещи (причины драк – Ред.) надо подсветить, чтобы от них избавиться, а сделать это некому".Однако важно понимать: национальные объединения создавались интеллигенцией именно для поддержания родной культуры, а не для интегрирования людей в российское общество, замечает Лянге. "Поэтому некоммерческие организации – это переоцененный ресурс", – считает она.Миф 4: мигранты просто вывозят деньги из страныНа сегодняшний день тема миграции вызывает раскол в российском обществе, считает руководитель Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. По его мнению, этот раскол показали недавние выборы в российскую Думу – кто-то считает, что мигрантов нужно поддерживать, а кто-то делает заявления в духе: иностранные рабочие отправляют все заработанные в России деньги на родину."Это же выигрышная тема – "Вот понаехали тут", – говорит Зорин. – Мол, раздевают страну, где сами работают. А на самом деле 8-9% валового продукта в Российской Федерации создается трудом мигрантов. И государство это (важность мигрантов – Ред.) понимает, национальная политика России включает три аспекта: межнациональные отношения, государственно-религиозные отношения и миграцию".Миф 5: от мигрантов в России одни проблемыПо словам Зорина, в 2021 году отрицательное отношение к мигрантам в отдельных регионах России достигло 40-60%. Данные цифры пытается объяснить Виталий Сучков: люди считают иностранных рабочих источником проблем, однако, по его мнению, любую проблему можно решить в зародыше."Те же лидеры землячеств не всегда знают о местах, где мигранты предпочитают проживать или проводить свободное время, – говорит он. – А нам важно, чтобы активисты бывали там, общались с земляками, понимали их чаяния, обсуждали какие-то правила работы и жизни в нашей столице. Мы сейчас договорились, что они должны приезжать туда, прислушаться к пожеланиям мигрантов, – возможно, они с невыплатами сталкиваются, или бытовые условия плохие – чтобы решить проблему, пока она не переросла в конфликт".Если мигранты увидят положительную обратную связь, то и работать с ними властям Москвы будет проще, уверен Сучков. "Жизнь мигрантов нужно правдиво освещать, но хочется и позитива, тем более, он есть, – заявил он. – Например, одна из московских префектур провела конкурс на лучшего дворника. Вы знаете, как жители боролись за своих дворников, хотя победители получили велосипеды? Единство – оно было. А мы об этом единстве стесняемся говорить".К сожалению, сами мигранты тоже иногда стесняются громко говорить о своих хороших поступках, добавляет Сучков. "Год назад я увидел в сети сообщение о том, что загорелась машина на дороге, – рассказывает он. – Мимо проезжала семья мигрантов, глава семьи остановился и спас людей. Я хотел эту семью лично поблагодарить, мы ее искали, но не нашли. А этот пример показывает, что люди все одинаковые. Мы видим, сколько труда вкладывают мигранты в наш город. Если говорить об этом, местные жители будут по-другому их воспринимать".

https://ru.sputnik.md/20210929/moratoriy-na-vysylku-nelegalnykh-migrantov-iz-rf-mogut-prodlit-45137896.html

https://ru.sputnik.md/20210828/sobyanin-migranty-strany-sng-narusheniya-44317356.html

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россия, миграны