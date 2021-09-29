https://ru.sputnik.md/20210929/munsovetniki-psrm-predlagayut-povysit-kompensatsii-teplo-kishineve-45137396.html

Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе

Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе

Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе

2021-09-29T15:33+0300

2021-09-29T15:33+0300

2021-09-29T15:33+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

партия социалистов республики молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/938/36/9383680_0:98:1825:1124_1920x0_80_0_0_846b5e2d42888f32eaee3c79dcedf235.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Муниципальные советники Кишинева от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Виктор Поляков рассказали о необходимости увеличить компенсации по отоплению для жителей Кишинева.Местный избранник Александр Одинцов обратил внимание на то, что в условиях роста мировых цен на газ и все еще не подписанного договора о поставках природного газа для республики компания "Молдовагаз" уже обратилась в НАРЭ с предложением повысить тарифы на газ для потребителей на 35-40%.В связи с этим фракция ПСРМ предлагает правительству определить методологию и изыскать средства в бюджете на компенсации возможного повышения тарифа на теплоэнергию, а парламенту - предусмотреть в госбюджете расходы на эти цели.Одинцов сообщил, что в пособиях на компенсацию оплаты потребленной теплоэнергии в Кишиневе нуждаются порядка 25 тысяч человек.По официальным данным, ежегодно на компенсации потребляемых теплоэнергии, дров, угля и электроэнергии для социально уязвимых категорий населения Кишинева выделяется примерно 120 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20210927/bolya-vlasti-ne-obschayutsya-gazprom-povyshenie-tsena-neizbezhno-45080311.html

https://ru.sputnik.md/20210924/gavrilitsa-peregovory-gazrom-45012483.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, партия социалистов республики молдова