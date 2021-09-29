https://ru.sputnik.md/20210929/munsovetniki-psrm-predlagayut-povysit-kompensatsii-teplo-kishineve-45137396.html
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
2021-09-29T15:33+0300
2021-09-29T15:33+0300
2021-09-29T15:33+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Муниципальные советники Кишинева от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Виктор Поляков рассказали о необходимости увеличить компенсации по отоплению для жителей Кишинева.Местный избранник Александр Одинцов обратил внимание на то, что в условиях роста мировых цен на газ и все еще не подписанного договора о поставках природного газа для республики компания "Молдовагаз" уже обратилась в НАРЭ с предложением повысить тарифы на газ для потребителей на 35-40%.В связи с этим фракция ПСРМ предлагает правительству определить методологию и изыскать средства в бюджете на компенсации возможного повышения тарифа на теплоэнергию, а парламенту - предусмотреть в госбюджете расходы на эти цели.Одинцов сообщил, что в пособиях на компенсацию оплаты потребленной теплоэнергии в Кишиневе нуждаются порядка 25 тысяч человек.По официальным данным, ежегодно на компенсации потребляемых теплоэнергии, дров, угля и электроэнергии для социально уязвимых категорий населения Кишинева выделяется примерно 120 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20210927/bolya-vlasti-ne-obschayutsya-gazprom-povyshenie-tsena-neizbezhno-45080311.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, партия социалистов республики молдова
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
По мнению социалистов, цены на газ и тепло вырастут, поэтому необходимо увеличить размер компенсаций в столице.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Муниципальные советники Кишинева от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Виктор Поляков рассказали о необходимости увеличить компенсации по отоплению для жителей Кишинева.
Местный избранник Александр Одинцов обратил внимание на то, что в условиях роста мировых цен на газ и все еще не подписанного договора о поставках природного газа для республики компания "Молдовагаз" уже обратилась в НАРЭ с предложением повысить тарифы на газ для потребителей на 35-40%.
"Цена на газ составляет около 80% в структуре тарифа на теплоэнергию. Следовательно, с ростом тарифа на газ расходы компании Termoelectrica на производство теплоэнергии будут увеличены, и, очевидно, вырастет тариф на тепло", - отметил Одинцов.
В связи с этим фракция ПСРМ предлагает правительству определить методологию и изыскать средства в бюджете на компенсации возможного повышения тарифа на теплоэнергию, а парламенту - предусмотреть в госбюджете расходы на эти цели.
Одинцов сообщил, что в пособиях на компенсацию оплаты потребленной теплоэнергии в Кишиневе нуждаются порядка 25 тысяч человек.
По официальным данным, ежегодно на компенсации потребляемых теплоэнергии, дров, угля и электроэнергии для социально уязвимых категорий населения Кишинева выделяется примерно 120 миллионов леев.