Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210929/munsovetniki-psrm-predlagayut-povysit-kompensatsii-teplo-kishineve-45137396.html
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
2021-09-29T15:33+0300
2021-09-29T15:33+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
партия социалистов республики молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/938/36/9383680_0:98:1825:1124_1920x0_80_0_0_846b5e2d42888f32eaee3c79dcedf235.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Муниципальные советники Кишинева от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Виктор Поляков рассказали о необходимости увеличить компенсации по отоплению для жителей Кишинева.Местный избранник Александр Одинцов обратил внимание на то, что в условиях роста мировых цен на газ и все еще не подписанного договора о поставках природного газа для республики компания "Молдовагаз" уже обратилась в НАРЭ с предложением повысить тарифы на газ для потребителей на 35-40%.В связи с этим фракция ПСРМ предлагает правительству определить методологию и изыскать средства в бюджете на компенсации возможного повышения тарифа на теплоэнергию, а парламенту - предусмотреть в госбюджете расходы на эти цели.Одинцов сообщил, что в пособиях на компенсацию оплаты потребленной теплоэнергии в Кишиневе нуждаются порядка 25 тысяч человек.По официальным данным, ежегодно на компенсации потребляемых теплоэнергии, дров, угля и электроэнергии для социально уязвимых категорий населения Кишинева выделяется примерно 120 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20210927/bolya-vlasti-ne-obschayutsya-gazprom-povyshenie-tsena-neizbezhno-45080311.html
https://ru.sputnik.md/20210924/gavrilitsa-peregovory-gazrom-45012483.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/938/36/9383680_0:0:1621:1216_1920x0_80_0_0_bf7ac52dbd07cfa3c2d461c2e4499e05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, партия социалистов республики молдова

Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе

15:33 29.09.2021
156
© Sputnik / Miroslav RotariОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По мнению социалистов, цены на газ и тепло вырастут, поэтому необходимо увеличить размер компенсаций в столице.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Муниципальные советники Кишинева от фракции Партии социалистов Александр Одинцов и Виктор Поляков рассказали о необходимости увеличить компенсации по отоплению для жителей Кишинева.
Местный избранник Александр Одинцов обратил внимание на то, что в условиях роста мировых цен на газ и все еще не подписанного договора о поставках природного газа для республики компания "Молдовагаз" уже обратилась в НАРЭ с предложением повысить тарифы на газ для потребителей на 35-40%.

"Цена на газ составляет около 80% в структуре тарифа на теплоэнергию. Следовательно, с ростом тарифа на газ расходы компании Termoelectrica на производство теплоэнергии будут увеличены, и, очевидно, вырастет тариф на тепло", - отметил Одинцов.

Газ - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Общество
Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
27 сентября, 16:58
388
В связи с этим фракция ПСРМ предлагает правительству определить методологию и изыскать средства в бюджете на компенсации возможного повышения тарифа на теплоэнергию, а парламенту - предусмотреть в госбюджете расходы на эти цели.
Одинцов сообщил, что в пособиях на компенсацию оплаты потребленной теплоэнергии в Кишиневе нуждаются порядка 25 тысяч человек.
Premierul Natalia Gavriliţa - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Общество
Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях
24 сентября, 12:58
1510
По официальным данным, ежегодно на компенсации потребляемых теплоэнергии, дров, угля и электроэнергии для социально уязвимых категорий населения Кишинева выделяется примерно 120 миллионов леев.
200100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:00Подробности об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
16:45Как пограничники брали взятки за переход границы по поддельным COVID-тестам - видео
16:35Зайберт: власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
16:12Депутаты соберутся на очередные заседания парламента
16:00Мораторий на высылку нелегальных мигрантов из РФ могут продлить
15:45Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно
15:33Мунсоветники от ПСРМ предлагают повысить компенсации на тепло в Кишиневе
15:25Штайнмайер: Молдова делает все во избежание обострения конфликта в Приднестровье
15:15Какой имидж у молдавской власти на самом деле
15:08Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
15:00Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
14:45Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
14:27Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
14:15В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
14:00Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта
13:45МИД РФ: Совет Европы вмешивается в дела других стран
13:15В МИД России оценили ситуацию с пусками ракет КНДР
12:45НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
12:25Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников
11:56Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана