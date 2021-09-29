https://ru.sputnik.md/20210929/nare-opublikovalo-tseny-na-toplivo-skolko-stoit-benzin-45128735.html

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

2021-09-29T12:45+0300

2021-09-29T12:45+0300

2021-09-29T12:45+0300

общество

в молдове

молдова

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин снизится на три бана и достигнет 20,66 лея. Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 17,34 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике