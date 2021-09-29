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НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
2021-09-29T12:45+0300
2021-09-29T12:45+0300
общество
в молдове
молдова
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин снизится на три бана и достигнет 20,66 лея. Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 17,34 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

12:45 29.09.2021
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© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 сентября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин снизится на три бана и достигнет 20,66 лея. Цена на дизтопливо выросла на девять банов и составляет 17,34 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
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Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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