https://ru.sputnik.md/20210929/nazvan-luchshiy-mesyats-dlya-ezhegodnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19-45126105.html
Назван лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
Назван лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
Врачи назвали лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
2021-09-29T10:49+0300
2021-09-29T10:49+0300
2021-09-29T10:50+0300
коронавирус
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Самым лучшим месяцем для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем является август, а от гриппа – сентябрь-октябрь. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Специалист пояснил, что вакцинироваться стоит перед пиком осенней заболеваемости, в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210927/voz-snova-rassleduet-proiskhozhdenie-koronavirusa-45069623.html
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вакцина, вакцинация
Назван лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
10:49 29.09.2021 (обновлено: 10:50 29.09.2021)
В Молдове со 2 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Самым лучшим месяцем для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем является август, а от гриппа – сентябрь-октябрь. Об этом заявил РИА Новости
врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Оптимальное время для прививки от коронавируса - это август, а от гриппа – сентябрь–октябрь", - сказал он, отвечая на вопрос, какой месяц лучше всего будет подходить для ежегодной вакцинации от ковида.
Специалист пояснил, что вакцинироваться стоит перед пиком осенней заболеваемости, в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.