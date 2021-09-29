https://ru.sputnik.md/20210929/orban-vengriya-gaz-45142191.html

Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ

Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ

Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ

2021-09-29T23:09+0300

2021-09-29T23:09+0300

2021-09-29T23:09+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Будучи суверенной страной, Венгрия сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии. Ранее в среду председатель комитета Национального собрания (однопалатный парламент) Венгрии, член правящей партии "Фидес" Жолт Немет заявил "Известиям", что предъявляемые Киевом претензии за контракт на поставку газа с "Газпромом" в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета. По его словам, это вопрос интересов национальной экономики и безопасности, и Украина не имеет к нему отношения."Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 миллиарда кубомертов газа ежегодно. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.В Киеве в ответ заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) за предоставлением оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству. В ЕК отметили, что власти Венгрии должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии полученные выводы.Ранее, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газовый контракт не нарушает чьи-либо права. Он также выразил сомнение, что какая-либо страна имеет право вмешиваться в российско-венгерские отношения.В тот же день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает посягательства на свой суверенитет. Он также назвал поставки газа в страны центральной Европы вопросом национальной безопасности.

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

https://ru.sputnik.md/20210928/mid-vengrii-i-mid-ukrainy-vyzvali-poslov-iz-za-gazovogo-soglasheniya-45096567.html

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