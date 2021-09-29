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https://ru.sputnik.md/20210929/orban-vengriya-gaz-45142191.html
Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ
Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ
Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ
2021-09-29T23:09+0300
2021-09-29T23:09+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Будучи суверенной страной, Венгрия сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии. Ранее в среду председатель комитета Национального собрания (однопалатный парламент) Венгрии, член правящей партии "Фидес" Жолт Немет заявил "Известиям", что предъявляемые Киевом претензии за контракт на поставку газа с "Газпромом" в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета. По его словам, это вопрос интересов национальной экономики и безопасности, и Украина не имеет к нему отношения."Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 миллиарда кубомертов газа ежегодно. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.В Киеве в ответ заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) за предоставлением оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству. В ЕК отметили, что власти Венгрии должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии полученные выводы.Ранее, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газовый контракт не нарушает чьи-либо права. Он также выразил сомнение, что какая-либо страна имеет право вмешиваться в российско-венгерские отношения.В тот же день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает посягательства на свой суверенитет. Он также назвал поставки газа в страны центральной Европы вопросом национальной безопасности.
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
https://ru.sputnik.md/20210928/mid-vengrii-i-mid-ukrainy-vyzvali-poslov-iz-za-gazovogo-soglasheniya-45096567.html
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в мире, украина, россия, газпром, венгрия, газ

Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ

23:09 29.09.2021
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© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
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"Газпром" и Венгрия подписали 27 сентября контракт сроком на 15 лет.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Будучи суверенной страной, Венгрия сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.
"Венгрия — суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать",— сказал Орбан на пресс-конференции в Чехии.
Ранее в среду председатель комитета Национального собрания (однопалатный парламент) Венгрии, член правящей партии "Фидес" Жолт Немет заявил "Известиям", что предъявляемые Киевом претензии за контракт на поставку газа с "Газпромом" в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета. По его словам, это вопрос интересов национальной экономики и безопасности, и Украина не имеет к нему отношения.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Экономика
"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
27 сентября, 20:10
392
"Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 миллиарда кубомертов газа ежегодно. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
В Киеве в ответ заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) за предоставлением оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству. В ЕК отметили, что власти Венгрии должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии полученные выводы.
Завод по производству сжиженного природного газа - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
Политика
Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
28 сентября, 12:15
229
Ранее, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газовый контракт не нарушает чьи-либо права. Он также выразил сомнение, что какая-либо страна имеет право вмешиваться в российско-венгерские отношения.
В тот же день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает посягательства на свой суверенитет. Он также назвал поставки газа в страны центральной Европы вопросом национальной безопасности.
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